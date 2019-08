Disney+ anuncia tres series de Star Wars exclusivas y nuevos superhéroes para su estreno

LEA TAMBIÉN

Disney presentó el viernes (23 de agosto del 2019) futuros programas de la plataforma de videos a la demanda que estrenará en noviembre, entre ellos tres series exclusivas sobre el universo Star Wars y otras sobre nuevos superhéroes de Marvel.

El número uno mundial del entretenimiento aprovechó su evento bianual D23 para mostrar algunas de las series con las que contará su servicio Disney+.



El primer tráiler oficial de 'The Mandalorian', una nueva serie de Star Wars situada en un universo sombrío poblado de siniestros cazarrecompensas, arrancó los aplausos del público.



Poder contar historias en mucho más de dos horas es “estimulante y liberador”, declaró la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ante las 6 800 personas reunidas en Anaheim, la sede histórica de Disney, al sur de Los Ángeles.



La plataforma de streaming Disney+ reunirá toda la oferta familiar de Disney con su impresionante catálogo de películas y series de televisión (Pixar, Marvel, etc.) . Su estreno será el 12 de noviembre en Estados Unidos, Canadá y Holanda, y una semana después en Australia y en Nueva Zelanda. La oferta se irá extendiendo luego al resto del mundo.



La compañía no solo cuenta con sus éxitos para atraer al cliente, sino también sobre un precio barato en su estreno respecto al que será su gran rival, Netflix. En Estados Unidos, Disney+ costará USD 6,99 al mes, frente a los entre USD 9 y 16 que cuesta su competidor.



El actor británico Ewan McGregor se unió a Kennedy en el escenario para confirmar que retomaría su papel del maestro jedi Obi-Wan Kenobi para Disney+.



El creador de 'The Mandalorian', Jon Favreau, precisó en Anaheim que la trama pasa después de 'El retorno del Jedi', en un universo donde la alegría de haber derrotado al Imperio ha quedado eclipsada por el caos.



Disney también anunció una serie de espionaje situada en el universo Star Wars, inspirada en la película 'Rogue One', con Diego Luna y Alan Tudyk retomando sus papeles para una precuela.



Por su parte, el jefe de los estudios Marvel, Kevin Feige, reveló que tres series nunca mencionadas completarán las películas del universo Marvel con superhéroes inéditos en pantalla como 'Miss Marvel' , 'El Caballero Luna' y 'She-Hulk'.