Disney sorprendió con la difusión del segundo tráiler oficial de 'Frozen 2'

¿Por qué Elsa nació con poderes mágicos? Ese es el eje angular que 'Frozen 2' responderá en su estreno, el próximo 22 de noviembre a escala mundial. Mientras, Walt Disney Studios agudiza la expectativa de la película invernal con la liberación del segundo adelanto la mañana de este martes 11 de junio del 2019. El tráiler de la cinta, dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, juega entre la incertidumbre del pasado de la protagonista, matizado por paisajes de ensueño y la música de Christophe Beck.

El adelanto destapa de a poco la sinopsis de esta nueva aventura congelada. En la primera escena del corto clip, que dura casi dos minutos, Elsa (Idina Menzel) se enfrenta a un océano imponente. Una ola se acerca y ella extiende sus manos para convertirla en hielo. Poco a poco la va escalando. Pero no lo logra y cae.



Elsa nada bajo el agua helada y frente a ella aparece un caballo que, pronto, se hace añicos. Logra llegar a la superficie, evitando ahogarse.



La próxima composición, en cambio, muestran cómo Kristoff (Jonathan Groof) recibe a Pabbie (Ciarán Hinds), el sabio gobernante que habita en el valle de la Roca Viviente.

"Elsa, el pasado no es lo que parece. Tú debes encontrar la verdad- Camina y cruza la tierra encantada y lo desconocido. Pero sé cuidadosa. Siempre hemos temido que estos poderes sean demasiado para el mundo", dice Pabbie, en un relato en voz en off. A la par, Elsa aparece en diversos paisajes: junto a caballos de hielo, en una aventura con el muñeco de nieve Olaf (Josh Gad) descendiendo una peligrosa cascada.

Video: YouTube, cuenta: Walt Disney Studios

Elsa no solo tendrá que descubrir el verdadero origen de su pasado y sus poderes, sino que el tráiler -que hasta las 07:42 ha superado las 60 000 vistas en YouTube- deja ver que su castillo está amenazado, aunque se desconoce por quien o quienes.



"Ahora, debemos tener la esperanza de que (los poderes) son suficientes", continúa el sabio. En la pantalla, Elsa, Anna, Kristoff, Olaf llegan a una montaña y pronto, la neblina los va cobijando hasta hacerlos desaparecer.



En la escena final, Anna dice: "No dejaré que nada le pase", refiriéndose a Elsa. De pronto, un monstruo gigante camina, como buscando a Elsa. Ella se esconde tras un árbol, asustada.

Video: YouTube, cuenta: Walt Disney Animation Studios

Estrenada en el 2013, 'Frozen' se convirtió en una de las películas más exitosas de Walt Disney Animation Studios con una recaudación más de USD 1 000 millones en la taquilla a escala mundial.

La aventura congelada que se inició con la búsqueda que emprendió Anna para encontrar a su hermana la llevó a ganar dos premios Oscar en el 2014. El primero por mejor canción original por el tema Let it Go compuesto por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez y el segundo en la categoría Mejor Película Animada.