Disney se despide de la marca 20th Century Fox y anuncia su nuevo nombre

La revista estadounidense especializada en el mundo del espectáculo Variety reveló este 17 de enero del 2020 que Disney tomó la decisión de eliminar la marca 20th Century Fox. Esto luego de que el gigante del entretenimiento completara en marzo del 2019 la adquisición de Fox obteniendo así los derechos de icónicas producciones como 'X-Men' y 'Los Simpson'.

De acuerdo con Variety, este movimiento altamente simbólico de Disney, hará que la marca pase de ser 20th Century Fox a 20th Century Studios. Por otro lado, Fox Searchlight Pictures, el estudio de cine de Fox, pasará a llamarse únicamente Searchlight Pictures.



La revista asegura que desde en materia de las marcas de Fox encargadas de producción de televisión no se han confirmado cambios. Así, al menos por ahora, 20th Century Fox Television y Fox 21 Television Studios, mantendrán sus nombres.



Según Variety, Disney ya hizo cambios a nivel interno de la organización. Las direcciones de correo electrónico de los trabajadores fueron reemplazadas por el dominio searchlightpictures.com. Un afiche promocional del más reciente filme de la productora 'Downhill', protagonizado por Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell, lleva el mensaje "Searchlight Pictures Presents" (Searchlight Pictures presenta) y ya no "20th Century Fox presents" como se acostumbraba anteriormente.



Por ahora no se ha advertido de cambios dramáticos en el icónico logo de 20th Century Fox. A excepción de que la palabra "Fox" fue eliminada del mismo. Fuera de esto, las letras doradas y la forma en la que son animadas permanecen iguales.

Disney compró a Fox con un acuerdo multimillonario que alcanzó la suma de USD 71 300 millones. La empresa, dueña de producciones como 'X-Men' y 'Los Simpson', forma oficialmente parte de la firma de Mickey Mouse desde la madrugada del 20 de marzo del 2019.