Disney celebra el cumpleaños de Mickey Mouse con muestra en Nueva York

Disney celebró hoy (8 de noviembre del 2018) el 90 aniversario de su estrella protagonista, Mickey Mouse, con la inauguración oficial de una extensa exposición que rinde homenaje al impacto de este conocido personaje en la cultura popular y que presenta obras de más de 20 reputados artistas de todo el mundo.

La muestra, 'Mickey: The True Original Exhibition', podrá verse en el Meatpacking District de Nueva York, situado en el oeste de Manhattan, hasta el próximo 10 de febrero, y está formada por obras de arte, fotos de gran tamaño, interacciones creativas y artículos de promoción comercial que conmemoran su cumpleaños.



Los casi 1 500 metros cuadrados de exhibición fueron instalados en Nueva York porque fue en esta misma ciudad en la que el ratón debutó en la gran pantalla el 18 de noviembre de 1928, con el cortometraje "Mickey Mouse: Steamboat Willie".



La muestra ofrece la posibilidad de admirar obras de artistas tan destacados como Keith Haring, que en 1981 convirtió a Mickey en su inspiración con su dibujo Untitled (Mickey Mouse).



La pieza está acompañada además de una selección de instantáneas originales de los años 80 del artista junto a otras piezas famosas del protagonista de Disney, hechas por el fotógrafo Tseng Kwong Chi.



En ese sentido, es la primera vez que se reúnen las obras de Haring y Tseng, dos amigos que compartían una gran pasión por la cultura popular y los iconos.



El español Javier Sánchez Medina, conocido por su trabajo con fibras naturales, participó también en el 90 aniversario de Mickey con una escultura en anea y ratán de sus célebres manos, sobre la que caía un potente foco que proyectaba su inconfundible sombra.



Los artistas estadounidenses Daniel Arsham y Katherine Bernhardt también participan con sus obras en la exposición, que se divide en una docena de salas temáticas en las que se incluyen piezas originales e históricas sobre Mickey.



El recorrido descubre algunos de los momentos más importantes del nonagenario a través de escenas en blanco y negro de cortos de dibujos animados clásicos, una reinterpretación de 'El aprendiz de brujo', de la obra maestra de Walt Disney, 'Fantasía', y una recreación del set de 'All New Mickey Mouse Club' de los años 90.



Los seguidores del simpático ratón pueden además admirar la colección de los Archivos de Disney con productos icónicos que se han inspirado en él a lo largo de las décadas, así como el Oscar que se le concedió a Walt Disney en 1932 por la creación de Mickey Mouse.



Disney anunció en un comunicado que ya se agotaron las entradas para ciertas franjas horarias para el mes de noviembre, y varios conocidos actores y artistas ya han asistido al evento de inauguración del espacio, como la actriz Sarah Jessica Parker, que posó ayer con las orejas de Mickey frente a la obra de Haring.

Han pasado por el espacio también la modelo e intérprete británica Tail Lennox; el actor Jason Biggs y su pareja, la también actriz Jenny Mollen; la conocida editora de moda Zanna Roberts Rassi, que acudió con su marido y dos hijas; y la modelo Marina Testino, sobrina del fotógrafo de moda Mario Testino.