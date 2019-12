Los diseñadores ecuatorianos se abrieron más espacio en el exterior

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A lo largo de este 2019, al menos una docena de marcas ecuatorianas fueron parte de plataformas de moda en países como Estados Unidos, Francia, España y China. En años anteriores eran escasas las iniciativas para mostrar el ADN del diseño ecuatoriano en circuitos internacionales.

Isabel Avilés, consultora de moda, ve de forma positiva este esfuerzo y opina que “la manera de dar espacio a nuevas propuestas, en un mercado tan chiquito como el ecuatoriano, es que los más grandes y preparados vayan saliendo”.



En abril de este 2019, los diseños de Stephanie Rodas, Mestizo y Rosymar González, entre otros, se exhibieron en el estante de The Designers Society en Stitch Lab, Miami. La presencia de José Forteza, editor en jefe de Vogue y GQ Latinoamérica, y Chiquinquirá Delgado, conductora de Univisión, atrajo la atención de la prensa internacional.



En julio, Fabrizio Célleri debutó en la pasarela madrileña. La marca de calzado Jacqueline Moncayo, creada por las ecuatorianas Adriana Cobo y Jacqueline Moncayo, complementó esta propuesta. El diseñador aseguró a la prensa extranjera que busca “abrir un nuevo mercado en Europa”.

Glenkora Comte fue parte de The Society Fashion Week, en Nueva York. Anabel López mostró sus diseños en la Guandong Fashion Week, China.Lula Martínez, la creativa cuencana, fue parte de Oxford Fashion Studio, en París. Fotos: cortesía Glenkora Comte, Lula Martínez y Anabel López

A finales de agosto, Anabel López expuso sus diseños en la Semana de la Moda de Guandong, uno de los principales eventos de moda de China. Lo hizo con el apoyo de la Oficina Comercial del Ecuador en Cantón. No es la primera vez que la creativa le apuesta al mercado asiático. Ya ha sido parte de eventos y colaboraciones, principalmente en Corea del Sur. Su último desfile fue en el Seoul Africa Fashion Show, en noviembre.



En septiembre, durante la Semana de la Moda de Nueva York, varias diseñadoras ecuatorianas mostraron sus propuestas en diferentes plataformas. Fernanda Salgado, con su marca Lula Kirei, desfiló en el Fashion Designers of Latin America, una prestigiosa plataforma en la que también participó la española Agatha Ruiz de la Prada.



La diseñadora de moda sustentable Glenkora Comte, por otro lado, presentó una pasarela colaborativa junto a las marcas de diseño de joyas Wallqa, Andrea Tello y Óvalo, en The Society Fashion Week.

Diseños (izq. a der.): Glenkora Comte, Lula Kirei, Lula Martínez y Anabel López. Foto: cortesía : Glenkora Comte, Lula Kirei, Lula Martínez y Anabel López

También en Nueva York, la diseñadora de modas Milú Espinoza y la diseñadora de joyas Sofía Romo, con su marca Sophie Jewelry Design, presentaron juntas un desfile en la pasarela de Couture Fashion Week.



Una de las diseñadoras más jóvenes que le apostó a dar a conocer el diseño ecuatoriano en el exterior es Lula Martínez. La creativa mostró su última colección en Oxford Fashion Studio, en París, una plataforma que promueve el trabajo de diseñadores independientes.

Si bien el diseño local ya empieza a sonar en las pasarelas extranjeras, para Avilés es importante que el proceso continúe. “Aprovecharlas es 100% responsabilidad de las marcas”, asegura.