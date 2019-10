Diseñadora ecuatoriana presentó su colección en París

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La diseñadora Lula Martínez se convirtió en la primera diseñadora ecuatoriana en presentar una colección durante la Semana de la Moda de París, considerado el evento de moda más importante del globo. Lo hizo en el evento organizado por Oxford Fashion Studio, en el centenario Hotel Intercontinental Le Grand Paris.

“Mi colección se llama La Raíz. Me estoy inspirando en una frase de mi infancia y con la que crecí, que se refiere a no olvidar de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces”, dice la creativa cuencana.



Cada pieza fue confeccionada con mucho detalle, con patrones elaborados en el taller de Martínez. Para crear texturas únicas, hizo patrones con cortes láser. También elaboró cinturones con hebillas grandes, las cuales fueron tejidas por artesanas cuencanas.



Los dos últimos ‘looks’ que se presentaron en el desfile tienen piezas elaboradas a mano, con cristales dando un efecto en tres dimensiones. “Lo que quise con ello es pensar que en la raíz está el mineral, por esa razón el uso de piedras”, explica.



La participación de Martínez en París se inició con reuniones junto a los organizadores y con pruebas de vestuario para las modelos. “El día del desfile (27 de septiembre) estaba medio nerviosa. No podía creer que estaba yendo a participar en una pasarela de esa magnitud”, asegura.



Martínez abrió los desfiles de Oxford Fashion Studio. Después de la diseñadora ecuatoriana, otros seis creativos jóvenes, provenientes de diferentes continentes, presentaron sus propuestas. “Fueron los 10 minutos más emocionantes y emotivos en toda mi vida profesional”, relata.

Esta exposición internacional ya ha dado resultados. A la creativa se le ha abierto la posibilidad de abrir puntos de venta en Colombia y en Estados Unidos. Ahora analiza las propuestas.