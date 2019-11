Una escuela de Florida, la primera en usar ranas sintéticas para disección

LEA TAMBIÉN

Una escuela de enseñanza secundaria de Florida puede presumir de ser la primera en Estados Unidos en emplear ranas reutilizables de fabricación humana en las clases de disección, una iniciativa apadrinada por una organización defensora de los derechos de los animales que quiere extenderla al mundo.

La empresa SynDaver, de Tampa (Florida), puso este miércoles a disposición de los alumnos del instituto J.W. Mitchell, situado en New Port Richey, en la costa oeste de Florida, casi un centenar de ranas hechas de un tejido sintético especial y con todos los órganos que una rana de verdad tiene.



Representantes de las autoridades escolares del condado de Pasco y la organización People for the Ethical Treatment of Animals (Gente en favor de un trato ético a los animales, PETA) estuvieron presentes en el laboratorio del instituto mientras los alumnos, guiados por sus profesores, realizaban disecciones con las llamadas SynFrogs.



Se trata del último producto lanzado al mercado por una compañía dedicada a crear modelos para simulación médica y veterinaria de un realismo impactante y usando técnicas y materiales innovadores.



Las SynFrogs, que, según la web de la compañía, tiene un precio de USD 150 cada una, están diseñadas para reemplazar a las ranas conservadas en formol -hace años estaban vivas- que se utilizan en las clases de disección en las escuelas secundarias del país.

Un alumno participó en la primera disección de una rana sintética en Estados Unidos. Foto: EFE

Películas como 'E.T. el extraterrestre' mostraron una escena que se repite en los laboratorios escolares cada curso, con el consiguiente trauma para muchos de ellos, y que SynDaver quiere cambiar para beneficio de los anfibios y los propios estudiantes.



La SynFrog es una rana hembra con piel, músculos y órganos como los de una rana de verdad realizada con tejidos sintéticos elaborados a partir de fibras, sales y agua y patentados por la compañía de Tampa.



Tienen cero toxicidad y son muy similares a la vista y al tacto a los naturales.



En un comunicado, Christopher Sakezles, fundador y CEO de SynDaver, dijo que el modelo se parece más a una rana viva que los animales muertos preservados en formol y, por tanto, es una mejor herramienta para el aprendizaje.



Además es más seguro para los alumnos trabajar con ellas que con animales que han estado sumergidos en sustancias peligrosas para la salud y tienen la ventaja de que son reutilizables.



Sakezles agradeció a PETA, que cuenta con millones de socios, el haber ayudado a financiar el proceso de creación de las SynFrogs.

Shalin G. Gala, vicepresidenta de Métodos Internacionales de Laboratorios de PETA, manifestó su deseo de que las escuelas de todo el mundo adopten "esta tecnología casi arte que no solo salvará millones de ranas sino que es una herramienta muy efectiva y segura de aprendizaje".