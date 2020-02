El potente discurso de Joaquin Phoenix en los Oscar: 'He sido un sinvergüenza'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Como cada vez que Joaquin Phoenix fue reconocido por el trabajo que hizo para interpretar al Guasón en el filme 'Joker' durante la temporada de premios 2020, en la gala de los Oscar, el intérprete utilizó su discurso para llamar a combatir la desigualdad. Lo hizo la noche de este 9 de febrero del 2020, cuando se llevó la estatuilla a mejor actor de reparto.

Phoenix, quien superó en la categoría a Antonio Banderas ('Dolor y Gloria'), Leonardo DiCaprio ('Once Upon a Time... In Hollywood'), Adam Driver ('Marriage Story') y Jonathan Pryce ('The Two Popes'), pidió durante su intervención que se siga utilizando "nuestra voz para los que no tienen voz".



"Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella ” , dijo al recibir la estatuilla.



El actor añadió que, sin importar la lucha que las personas deseen emprender, ya sea contra la "desigualdad de género o racismo, derechos queer o derechos indígenas o derechos de los animales, estamos hablando de la lucha contra la injusticia. Estamos hablando de la lucha contra la creencia de que una nación, un pueblo, una raza, un género o una especie tienen el derecho de dominar, controlar y usar y explotar a otro con impunidad".



Phoenix aseguró que las personas viven actualmente una desconexión del mundo natural. "Muchos de nosotros, de lo que somos culpables, es de una cosmovisión egocéntrica: la creencia de que somos el centro del universo. Entramos a la naturaleza y la saqueamos por sus recursos", criticó.

Con el Oscar en mano, Phoenix llamó a los asistentes al Teatro Dolby a combatir la desigualdad. Foto: AFP.



En una de las partes más emotivas de su discurso, el actor dijo que los seres humanos se sienten "con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y, cuando ella da a luz, le robamos a su bebé a pesar de que sus gritos de angustia son inconfundibles. Luego tomamos su leche, que realmente es para su cría, y la ponemos en nuestro café y nuestro cereal".



Sin embargo, Phoenix se mostró optimista y dijo que los seres humanos, cuando están en su mejor momento, "son tan inventivos, creativos e ingeniosos y creo que cuando usamos el amor y la compasión como los principios que nos guían, podemos crear, desarrollar e implementar sistemas de cambio que sean beneficiosos para todos los seres que sienten y para el mediombiente.



En la siguiente parte de su intervención, Phoenix se refirió a su pasado. "He sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta, he sido cruel a veces, una persona difícil para trabajar y malagradecida", señaló.



Pero, dijo refiriéndose a las personas que se dieron cita en el Teatro Dolby, "muchos de ustedes en esta sala me han dado una segunda oportunidad. Y creo que ahí es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos mutuamente, no cuando nos cancelamos por errores pasados, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos, cuando nos guiamos hacia la redención. Eso es la mejor de la comunidad".



El intérprete cerró su intervención recordando a su hermano River Phoenix, quien murió de una sobredosis cuando solo tenía 23 años. Él, dijo Joaquin, escribió a los 17 años las siguientes palabras: "Corre al rescate con amor y la paz seguirá".



Al salir de los Oscar, Joaquin Phoenix no acudió inmediatamente a una de las fiestas organizadas por medios de comunicación como Vanity Fair o por celebridades como Elton John. Al contrario, según registra una imagen captada por el fotógrafo Greg Williams y difundida en Instagram, él y su novia, la actriz Rooney Mara, se deleitaron con unas hamburguesas veganas.



Aún vestidos con los atuendos que lucieron en la ceremonia Mara y Williams comparten la comida en unas gradas. En medio de los dos actores está la estatuilla que Phoenix ganó la noche del domingo, cerrando así una exitosa temporada de premios.

A continuación, la transcripción del discurso de Joaquin Phoenix durante los Oscar

Tenemos que] continuar usando nuestra voz para los que no tienen voz. He estado pensando mucho sobre algunos de los problemas angustiantes que enfrentamos colectivamente. Creo que a veces sentimos, o nos hicieron sentir, que defendemos diferentes causas, pero para mí, veo algo en común. Creo que, ya sea que estemos hablando de desigualdad de género o racismo o derechos queer o derechos indígenas o derechos de los animales, estamos hablando de la lucha contra la injusticia. Estamos hablando de la lucha contra la creencia de que una nación, un pueblo, una raza, un género o una especie tiene el derecho de dominar, controlar y usar y explotar a otro con impunidad.



Creo que nos hemos desconectado mucho del mundo natural, y muchos de nosotros, de lo que somos culpables es de una cosmovisión egocéntrica: la creencia de que somos el centro del universo. Entramos en la naturaleza y la saqueamos por sus recursos. Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca, y cuando ella da a luz, le robamos a su bebé, a pesar de que sus gritos de angustia son inconfundibles. Luego, tomamos su leche, que está destinada para su cría, y la ponemos en nuestro café y nuestro cereal, y creo que tememos la idea del cambio personal porque creemos que tenemos que sacrificar algo para renunciar a algo. Pero los seres humanos, en nuestro mejor momento, somos tan inventivos, creativos e ingeniosos, y creo que cuando usamos el amor y la compasión como nuestros principios que nos guían, podemos crear, desarrollar e implementar sistemas de cambio que sean beneficiosos para todos los seres sintientes y para el ambiente.



Ahora, he sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta He sido cruel a veces, una persona difícil para trabajar y malagradecido, pero muchos de ustedes en esta sala me han dado una segunda oportunidad. Y creo que ahí es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos mutuamente, no cuando nos cancelamos por errores pasados, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos, cuando nos guiamos hacia redención. Eso es lo mejor de la comunidad.



Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió estas palabras. Decía: "Corre al rescate con amor, y la paz seguirá".