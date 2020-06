‘Pido disculpas’: científicos retiran estudio en The Lancet sobre fármaco defendido por Trump

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un influyente estudio que halló que la hidroxicloroquina aumenta el riesgo de muerte en pacientes con covid-19 fue retirado una semana después de llevar a la suspensión de grandes ensayos, sumando confusión en torno a un fármaco contra la malaria defendido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La revista médica The Lancet retiró el estudio después de que tres de sus autores se retractaron de él, refiriéndose a la calidad y veracidad de los datos incluidos. La Organización Mundial de la Salud reanudará sus ensayos con hidroxicloroquina tras pausarlos a raíz del estudio. Decenas de pruebas más se han reanudado o están en proceso.



Los tres autores dijeron que Surgisphere, la compañía que entregó los datos, se resistía a transferir la información para hacer una revisión independiente, por lo que "no podemos responder más por la veracidad de las fuentes primarias de datos".



El cuarto autor del estudio, el doctor Sapan Desai, presidente ejecutivo de Surgisphere, declinó comentar la retractación.



The Lancet dijo que se toma "con extrema seriedad los asuntos de integridad científica", agregando que "hay muchas dudas importantes sobre Surgisphere y los datos que fueron supuestamente incluidos en este estudio".



Otro estudio del New England Journal of Medicine (NEJM) que usó datos de Surgisphere y compartió el mismo autor principal, el profesor de la Harvard Medical School Mandeep Mehra, fue retirado por la misma razón.



El estudio observacional publicado por The Lancet el 22 de mayo dijo que analizó a 96 000 pacientes hospitalizados por covid-19, algunos tratados con el antipalúdico. Según señaló, los tratados con hidroxicloroquina o cloroquina tuvieron más riesgo de muerte y problemas de ritmo cardiaco que los que no tomaron las medicinas.



"No hice lo suficiente para asegurar que la fuente de los datos era apropiada para este uso", dijo el doctor Mehra en un comunicado. "Pido disculpas por esto y por todas las disrupciones, tanto directas como indirectas".