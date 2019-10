Director de 'Joker' da detalles de una de las escenas eliminadas del filme

LEA TAMBIÉN

El director de 'Joker', Todd Phillips, no es partidario de incluir las escenas eliminadas en versiones extendidas de sus películas. Aún así, el cineasta reveló el contenido de una de las secuencias que se quedaron en la sala de montaje y de la que, asegura fue "desgarrador" desprenderse.

Además, el director reveló la existencia de un montaje, elaborado a partir de descartes del filme.



"La película que existe es exactamente la película que quiero, y nunca mostraré una escena eliminada" afirmó el director en una entrevista para Collider. Sin embargo, Phillips desveló el contenido de uno de los descartes.



La secuencia en cuestión tendría lugar después del despido de Arthur (Joaquín Phoenix), concretamente tras una conversación con Randall (Glenn Fleshler), su compañero de trabajo en la empresa de payasos Ha-Ha. En la versión final de la película, Arthur desciende por las escaleras y pintarrajea el cartel que incluye un lema de la empresa, antes de abandonar la compañía para siempre.



En la versión inicial, en cambio, existía una segunda conversación con Randall antes de que Arthur abandonase definitivamente el edificio. El contenido de esta conversación, sin embargo, no fue comunicado por el director, poco amigo de revelar en qué consisten las secuencias eliminadas. "Odio a muerte las versiones extendidas" y "las escenas eliminadas", dijo.



Por su parte Joaquín Phoenix, que protagoniza la cinta dando vida al personaje de Arthur Fleck, también ha hablado de su tristeza ante la pérdida de la secuencia. "Había una escena que, durante el rodaje, pensábamos que sería una de las mejores [...] Todd habló conmigo y me dijo: 'Vamos a eliminar esa escena'. Al principio pensé algo como: 'Espera, ¿a qué te refieres?' pero después lo vi y me pareció obvio: había que borrarla", declaró al medio.



Esta no sería la única escena eliminada de Joker. Todd Phillips reveló también la existencia de un montaje con varias escenas, correspondientes al momento del filme en que el Joker es presentado en el programa de Murray Frankin. "Lo hicimos unas 13 veces, y todas son diferentes y muy divertidas", declaró Phillips. Por ahora se desconoce si este montaje verá la luz algún día.

'Joker' se ha convertido en uno de los grandes éxitos de taquilla del año y acumula ya más de USD 740 millones en todo el mundo.

