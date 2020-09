El director de 'El dilema de las redes sociales' recomienda salirse de todas las plataformas

LEA TAMBIÉN

“Si puede salir de todas sus redes sociales, hágalo”, dijo el director de 'El dilema de las redes sociales', Jeff Orlowski, en una entrevista publicada el 26 de septiembre de 2020 en revista Semana de Colombia.

"Yo las borré todas, me siento mucho mejor y no las necesito", asegura el cineasta. "Entiendo que no todo el mundo pueda porque hay algunas personas que dependen de las redes sociales para sus trabajos. Pero los que no tienen el privilegio de salir de las redes sociales deben tener una responsabilidad mayor en su uso porque están participando en la forma en la que otras personas ven el mundo".



El documental es un éxito en visualizaciones en Netflix, debido a la detallada explicación de cómo funcionan los algoritmos que manejan nuestras vidas actuales: las redes sociales y sus consecuencias.

Video: YouTube, cuenta: Netflix





Entre otros aspectos, detalla el modelo de negocios de la mayoría de las redes sociales y cómo se utiliza la minería y análisis de datos para moldear cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Además, hace énfasis en cómo la tecnología influye en la psicología, especialmente en los niños y adolescentes.



"El mayor problema con el que estamos enfrentados es que todo esto está basado en un modelo de negocios que fundamentalmente no está diseñado para intereses humanos. El problema es la forma en la que hacen dinero. Nosotros no pagamos por estas cosas, pero es una industria de cientos de millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿si no pagamos estas cosas, cómo es una industria multimillonaria? Y la respuesta es que si usted no compra el producto, entonces usted es el producto", asegura Orlowski a Semana.