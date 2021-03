Las dietas restrictivas pueden alterar la salud física y mental de la persona

Con una dieta balanceada, nutritiva y bien planificada, además de ejercicio, una persona puede alcanzar su peso ideal. Sin embargo, la gente sigue apelando a los ‘milagros’ que circulan en redes sociales.

Están en boga las dietas restrictivas, que prometen bajar de peso aunque la recomendación pone en riesgo la salud física y emocional de la gente. En ese experimento, hombres y mujeres pierden, sobre todo, masa muscular y agua.



Entre las más famosas están la cetogénica o keto, la llamada ‘green detox’ y la dieta para perder 10 kilos en solo un mes.



Los posibles daños dependerán de la dieta elegida y del tiempo que se mantenga, aunque 15 días -según la nutricionista Darlene Melendres- son suficientes para descompensar al organismo, es decir, para debilitar al sistema inmunológico y volverlo vulnerable a decenas de enfermedades.



Al principio, después de eliminar abruptamente macronutrientes como los carbohidratos, las proteínas y las grasas, las personas experimentan debilidad, falta de energía, mareos y vómitos, también irritabilidad y cambios re­pentinos de humor.



Si la dieta se extiende, aumenta el riesgo de sufrir anemia, de perder cabello y de padecer trastornos alimenticios, como anemia y bulimia.



Algunas personas son presas del insomnio, de la ansiedad y de cuadros de depresión.



“La relación con la comida se destruye”, dice la nutricionista María José Sánchez. Aquello puede incluso deteriorar las relaciones con amigos y familiares, pues muchas personas rechazan encuentros por miedo a sumar calorías.



La dieta ‘green detox’, por ejemplo, consiste en desayunar, almorzar y cenar batidos verdes -el extracto de dos o tres vegetales y de una fruta- durante 15 o 21 días.



Andrea Venegas compró el paquete, pero solo resistió tres días. “No puedes vivir de solo líquidos. Además, me desesperaba”, afirma.



En la dieta keto, en cambio, se reduce al mínimo la ingesta de carbohidratos como harinas y tubérculos. Se prefieren alimentos ricos en grasas saludables, como nueces, aceite de oliva, aguacate y más.



Otra dieta peligrosa, impulsada por ‘influencers’, consiste en ingerir 800 calorías al día (por tres semanas). Sobre este aspecto, la Organización Mundial de la Salud dice que una mujer adulta promedio requiere de 1 600 a 2 000 calorías para mantener un estilo de vida saludable; un hombre, entre 2 000 y 2 500 calorías.



Con un adulto promedio, los expertos se refieren a aquellas personas que se mueven dentro de casa, que van a la tienda o al supermercado.



Para obtener resultados que se mantengan en el tiempo es necesario cambiar de hábitos y para eso es importante contar con la asesoría de un experto.



Los nutricionistas actualizados diseñan planes de alimentación con todos los macro y micronutrientes disponibles en el mercado local, tomando en cuenta las necesidades, los objetivos y las preexistencias médicas de cada persona.



Las especialistas aseguran que cuando la gente cuenta con el permiso para comer pastel o helado -por ejemplo- el deseo se reduce; lo contrario ocurre cuando se les prohíbe.



“Hay gente que sueña con comer un chocolate y cuando lo hace no para. Entonces llega el cargo de conciencia”, dice Sánchez, que insiste a sus pacientes que todos los cuerpos son diferentes y que no hay un solo peso ideal.