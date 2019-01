Diego El Cigala suspende concierto en República Dominica por complicaciones de salud

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante español Diego el Cigala pospuso el concierto que iba a ofrecer el próximo sábado en Santo Domingo, en el que iba a cerrar la gira 15 años de Lágrimas Negras, debido a "un cuadro vírico rinofaríngeo intenso", informaron este jueves (31 de enero de 2019) el artista y sus representantes.

"Es una pena que no pueda yo cerrar la gira en la tierrita a la que tanto adoro y agradezco. Pero Dios bendito debe permitir que a la brevedad podamos lograrlo", dijo en un comunicado el artista, uno de los cantantes flamencos más importantes de España y quien reside desde 2013 en el este de la República Dominicana.



La nota agrega que las sugerencias de los médicos otorrinos del artista de guardar reposo vocal absoluto "terminaron obligando al cambio de fecha, que será tentativamente en el mes de abril" y agregó que reembolsarán el dinero de las boletas adquiridas.



El artista y su equipo de trabajo asumieron las sugerencias médicas, "en aras de que el descanso le permita recobrar a plenitud sus facultades", agregó el comunicado.



Diego El Cigala, cuyo verdadero nombres es Diego Ramón Jiménez Salazar, viajó el pasado fin de semana desde su natal España hasta la República Dominicana, "pero los avances del tratamiento no fueron suficientes para que los médicos le autorizaran trabajar", agregó el comunicado.



El Cigala, que no se presenta en el país desde 2017, tenía previsto actuar dentro de su gira por el decimoquinto aniversario de su disco más emblemático, 'Lágrimas Negras' (2003), producido junto al ya fallecido pianista cubano Bebo Valdés.



En el concierto también iba a actuar el destacado músico y cantante dominicano Ramón Orlando, quien ofreció la noche del miércoles una rueda de prensa para dar los detalles del concierto y a la que el español no se presentó por su situación de salud.