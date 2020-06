Diccionario Merrian-Webster modificará la definición de 'racismo' tras petición de estudiante afroestadounidense

LEA TAMBIÉN

El diccionario estadounidense Merrian-Webster -vigente desde 1831- decidió cambiar la definición de la palabra racismo. La resolución llegó luego de que Kennedy Mitchum, una joven afroestadounidense, solicitara que el concepto del término debería incluir una referencia a la opresión sistémica que vive la comunidad afro a escala mundial.

El periódico estadounidense The New York Times (TNYT), recogió la noticia este miércoles 10 de junio del 2020 e informó que, tras la solicitud de Mitchum, el editor de Merrian-Webster acordó actualizar la definición.



La decisión se genera en medio de un ambiente de convulsión social en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de la nación en Minneapolis el 25 de mayo último. Desde aquel lunes, cientos de manifestantes se han tomado las calles para exigir justicia por su muerte y levantar su voz en contra del racismo y la brutalidad policial.



De acuerdo con The New York Times, la joven -graduada de la Universidad Drake en Iowa- se encontró con personas que hacían referencia al diccionario para demostrar que no eran racistas por la forma en que se sentían hacia la comunidad afro.



En el texto, la definición rezaba que el racismo es "la creencia de que la raza es el principal determinante de los rasgos y capacidades humanas y que las diferencias raciales producen una superioridad inherente a una raza en particular: -Una doctrina o programa político basado en la asunción del racismo y diseñado para ejecutar sus principios -Un sistema político o social basado en el racismo prejuicio racial o discriminación".



Entonces, Mitchum sintió que el concepto no abarcaba toda la dimensión que lo implica el racismo en el mundo. En diálogo con la cadena informativa BBC, la joven dijo que se dio cuenta por primera vez de las deficiencias de la definición actual en 2016. "Estaba hablando en mis redes sociales sobre el racismo y sobre las cosas que estaba experimentando en mi propia escuela y en mi propia universidad. Hubo muchas cosas que fueron racistas, pero no fue tan evidente", recordó.



Durante el debate, dijo la joven, la definición del diccionario estaba siendo utilizada por compañeros que intentaban decirle que estaba equivocada. "Me decían: 'Estás en la escuela (universidad), ¿a qué te refieres? También tienes privilegios'. Dije que no se trata de eso, se trata de los obstáculos que tuve que saltar debido al color de mi piel y los sistemas que están en su lugar", relató.



El 28 de mayo último, Mitchum concretó su idea y envió un correo electrónico a Merriam-Webster. En el texto, la joven escribió que el racismo "un prejuicio combinado con el poder social e institucional. Es un sistema de ventaja basado en el color de la piel".



Un día después, el 29 de mayo, Mitchum recibió la respuesta: "el problema debía abordarse lo antes posible y se realizará una revisión", respondió la institución. Sin embargo, no conoció sobre avances del proceso.

A medida de que las protestas fueron escalando en el país, la joven los presionó aún más y lo logró. Este miércoles, Peter Sokolowski, editor en general en Merriam-Webster, dijo en una entrevista -citada por TNYT- que estaban trabajando para revisar la entrada en línea por racismo. El académico explicó que se trata de una modificación la segunda sección para ilustrar mejor las formas en que el racismo puede ser sistémico e incluir algunos ejemplos.