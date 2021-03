Más Dibujos animados en el ojo de la tormenta. ¿Se justifican las críticas? 

La crítica del columnista del diario The New York Times Charles M. Blow a personajes de comics, como Pepe Le Pew y Speedy González –por fomentar el acoso sexual y el #racismo, respectivamente- ha hecho que resurja el debate sobre si hay una exageración de por medio o si existen razones para descartar a estas figuras de caricaturas impresas, películas y series de televisión.

Antes de la pandemia la salida de pantalla del 'Chavo del Ocho' también fue noticia. En redes sociales se ha pedido que 'Miss Piggy' sea retirada por violentar a la Rana René y fomentar la violencia en las relaciones de pareja.



El propio presidente de Argentina Alberto Fernández llamó la atención cuando en una charla con el ex presidente de Uruguay José Mujica dejó de lado la política y se refirió a la influencia que tienen los dibujos animados en niños y jóvenes: “los dibujos animados son una forma de control social y 'Bugs Bunny' es un gran estafador”, afirmó Fernández . El Presidente añadió que “Disney es un gran moralista, que nos enfrenta al dolor, y siempre la metáfora dice que van a ganar los buenos, como en 'Bambi': matan a su madre unos cazadores furtivos, se recupera y se convierte en el rey de los ciervos en ese bosque”.



Para la psicóloga Fátima Andrade no es casual que se haya decidido criticar y dejar de lado a 'Pepe Le Pew' y otros comics en este tiempo de reivindicaciones de género, lucha contra la xenofobia, el racismo, etc. Recuerda que el zorrillo de ‘Looney Tunes’ estuvo presente por 76 años y nadie se incomodó. Andrade dice que ocurrió porque la sociedad no era consciente de muchos abusos: en el hogar, en las escuelas, contra los animales, el ambiente, etc. Pero vivimos otro tiempo, con razón se ve ahora con horror que los niños eran golpeados por sus maestros en las escuelas y por sus padres en casa.



Charles M. Blow revivió la controversia al señalar puntualmente el aspecto negativo del zorrillo ligándolo a la ‘cultura de la violación’, ya que el zorrillo constantemente cruzaba los límites impuestos por la 'gatita Penélope', intentaba conquistar a una pareja a toda costa, incluso en contra de su voluntad.

Blow también rechazó a 'Speedy González' por “promover la cultura de burla y conquista contra los nativos mexicanos”. Para él, no es casualidad que personajes interpretados por hombres blancos sean quienes salen victoriosos y son los salvadores siempre. El columnista escribió que su pedido busca promover contenido que ayude a educar a los más pequeños sin racismo ni abusos.



Mientras las opiniones de Blow fueron aceptadas por algunos en las redes sociales, otros consideraron que su postura es “exagerada” pues Le Pew y Speedy son personajes “divertidos”.



Fátima Andrade dice que en el subconsciente de las personas está el producto de la repetición por generaciones del machismo y la exclusión. “No nos damos cuenta, se toma como algo normal, como antes lo era fumar o castigar a los animales, no había conciencia social, nadie creía que hacía mal”. Recuerda que los propios próceres independentista tenían esclavos y hablaban de libertad, la Grecia antigua tenía una democracia que no incluía a esclavos y mujeres, etc. Algo parecido sucede con las caricaturas y ciertos personajes frente a los papeles que tienen.



“¿Por qué el 'Chavo del Ocho' aparece como un tonto? ¿Porque era niño y pobre? ¿Por qué la Mujer Maravilla aparece con menos ropa que 'Batman', 'Superman', el 'Hombre Araña' y todos los superhéroes masculinos? Porque es mujer y según los estereotipos no destaca por su inteligencia ni su fuerza, sino por su belleza. Es discriminatorio en todos los sentidos, desde el lenguaje corporal, la ropa o los diálogos frívolos”.



Cuando 'Chespirito' salió de las pantallas el pasado 2 de agosto del 2020, el actor ecuatoriano Esteban 'Ave' Jaramillo comentó que esta decisión ofrecía una oportunidad para renovar. Sin embargo, contó que su abuelo y él "se gozaron" con algunos capítulos del 'Chavo del Ocho' y que formaron parte de su niñez. Sobre el tema del bullyng dijo: "Las personas que afirman eso no están preparadas para el mundo real".



La experta añade que todos hemos nacido en una sociedad machista, a un nivel u otro, sin embargo, con el paso de los años y las reivindicaciones vemos con otros ojos todo aquello que antes normalizábamos. Lo mismo está pasando con los comics.