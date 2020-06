Días rudos y ruidosos, el regreso musical de Bob Dylan

LEA TAMBIÉN

Bob Dylan rompe su silencio musical para presentar ‘Rough and Rowdy Ways’, su primer álbum de canciones originales en ocho años y el número 39 de su larga carrera musical. Tres de esas composiciones inéditas, lanzadas en los últimos dos meses, sirvieron como un abrebocas del disco que contiene una decena de temas y que desde ayer está disponible en tres formatos (vinilo, CD y digital).

El Premio Nobel también traiciona su silencio mediático (después de tres años de su última entrevista) para revelar detalles sobre esta nueva producción, pero también para expresar su tristeza y malestar por la muerte del afroamericano George Floyd, asfixiado bajo la rodilla de un policía blanco en Minneapolis, lugar de nacimiento del artista.



“Me sentí horrorizado de ver cómo torturaron a George hasta matarlo de esa manera. Esperemos que la familia de Floyd y la nación obtengan justicia de inmediato”, dijo en una reciente entrevista con el New York Times. En esta charla también develó detalles de lo que fue realizar este trabajo de estudio a lo largo de los años.



El nuevo trabajo de Dylan se anticipaba con el estreno, a finales de marzo, de Murder Most Foul, la canción más larga de su discografía y la primera en ocupar el primer lugar en Billboard. En 17 minutos, Dylan habla sobre el “Asesinato más asqueroso”, refiriéndose a la muerte de John F. Kennedy en 1963, pero cuya narración se va llenando de referencias literarias, cinematográficas y musicales, que van multiplicando las interpretaciones. Lejos de ser una revisión nostálgica, Dylan aseguró que es una canción que fue escrita para hablar del presente.



A mediados de abril, mientras la crisis del covid-19 era incontenible, salió a la luz un nuevo adelanto bajo el título I Contain Multitudes, que toma el título de un verso del poeta Walt Whitman. En sus versos, Dylan parece mediar una relación dual que define la existencia individual y colectiva de la humanidad y posiblemente del arte, invocando esta vez a figuras como David Bowie, Édgar Allan Poe, Anna Frank, Indiana Jones o Rolling Stones.

“Todos los seres humanos, sin importar su fuerza ni su poder, son frágiles cuando se trata de la muerte”, dice el autor acerca de la idea que catalizó esta canción de aires melancólicos.



Dylan no oculta su admiración por la banda de Mick Jagger y, además de la referencia en la letra de I Contain Multitudes, lo ratifica diciendo que le hubiese gustado ser el autor de un himno generacional como Angie o la conmovedora Wild Horses.



La tradición musical estadounidense reaparece con fuerza en False Prophet, tercer sencillo del nuevo disco. El blues es la base de este tema que se fusiona con la voz más decantada de un cantautor con seis décadas de trayectoria.



Dylan se refiere a sí mismo como una especie de instrumento del arte musical que utiliza sus manos sobre el papel, el piano o la guitarra y luego sus cuerdas vocales para finalmente adquirir una existencia material en forma de canción.

“Las canciones parecen conocerse y saben que puedo cantarlas, vocalmente y rítmicamente. Casi se escriben solas y cuentan conmigo para cantarlas”, aseguró el trovador estadounidense, que conserva intacta la elocuencia de sus narraciones musicales.