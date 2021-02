La diadema acolchada, la corona para la mujer chic

Las diademas extragrandes tuvieron un escenario mundial gracias a Amanda Gorman, la joven poeta que participó en la investidura del presidente de EE.UU., Joe Biden. Desde grandes casas de moda hasta emprendedores apuestan por este accesorio para el cabello a lo largo de este año.

El 20 de enero pasado, la artista estadounidense adornó su cabeza con una diadema acolchada de Prada en color rojo. Reconocidas marcas como Missoni, Fendi, Zara y Mango tienen sofisticadas propuestas. Mientras que los emprendimientos ecuatorianos no se quedan atrás.



Belnov Brand, Aloma Basics y Krone Hairbands ofrecen este tipo de accesorios y dan a conocer su versatilidad a través de redes sociales.



La primera marca fue fundada por la diseñadora industrial María Belén Novillo. Cuenta con diademas de perlas maxi y acolchadas con diferentes texturas, entre ellas, de pata gallo, metalizadas y aterciopeladas.



“Me inspiré en las princesas de Mónaco, España e Inglaterra. Me di cuenta de que ellas usaban este tipo de diademas, ya no tiaras de piedras”, cuenta Novillo sobre esta iniciativa.



A esto se sumó la nueva realidad impuesta por la pandemia. Muchas personas dejaron de usar joyería y bisutería y se enfocaron en los acce­sorios para cabello, de acuerdo con la diseñadora.

Ambos factores dieron paso al regreso de las diademas acolchadas, un artículo que arregla rápidamente el cabello, eleva el ‘look’ y da una sensación de poder gracias a su similitud con las coronas.



Aloma Basics, por otro lado, es una firma que confecciona vestimenta básica. Los pijamas son su producto estrella, pero también están entre su catálogo ‘scrunchies’ y diademas de colores básicos, diseños versátiles y textiles como terciopelo, algodón y seda.



Emilia Arteta y María Elisa Holmes son las fundadoras. Macarena Vivero se unió a la sociedad recientemente.



Arteta relata que empezaron a confeccionar este artícu­lo pues está en tendencia. Aunque es considerado un accesorio básico -es decir, debería estar en el guardarropas de toda mujer- “le da un toque de elegancia a tu ‘outfit’ por más sencillo que sea”.

Krone Hairbands es el emprendimiento de María Paz Ayala. “En una etapa me tocó recibir quimioterapia y me quedé sin cabello. Encontré el confort en diademas que me daban seguridad de que no se me iba a caer la peluca”, cuenta en torno a su experiencia con este accesorio.



Tras superar esa etapa del tratamiento, Ayala se propuso crear un elemento que le permita recogerse el cabello y sentirse cómoda, pues muchas diademas son muy ajustadas y son imposibles de llevar todo el día. Así nació Krone, ‘corona’ en alemán.



Este emprendimiento cuenta con ‘prints’ felinos o florales, con perlas o lentejuelas, y con anudados o encarrujados. Ayala busca crear diseños para cada tipo de mujer.



“No se trata solamente de algo estético, es empoderar a las mujeres a través de un accesorio”, finaliza la creativa.