Diablo Huma Rock muestra una fusión de ritmos ancestrales

Diablo Huma Rock es una banda de metal andino que busca llevar una propuesta diferente a la escena musical fusionando folclore con rock y danzas tradicionales latinoamericanas.

La banda, que nació en noviembre del 2017, está compuesta por siete músicos y seis danzantes que pertenecen al Ballet Internacional Unandes, Tinkus Huayna Lisos Ecuador e Inti Capac Ocllo.



El guitarrista y director de la banda, Aleks Benítez, comenta que escogieron el nombre de Diablo Huma debido al significado que este personaje tiene para las culturas andinas. Además, buscan hacer alusión a su dualidad con dos géneros opuestos (rock y folklore).



Actualmente, la banda se encuentra realizando la gira de lanzamiento de su primer disco, denominado ‘Espíritu Danzante’. Este contó con la colaboración de artistas nacionales del género rock y de música latinoamericana.



Entre ellos están Vinicio y Jaime Díaz de Jayac, el cantautor David Chumaña, la violinista Fabiola Jaramillo de Proyecto Coraza, Washo Orellana de MadBrain, entre otros.



En este primer disco, Benítez comenta que se han fusionado varios ritmos ecuatorianos como Capishca, San Juanito, San Pedro y Fox Incaico.

Además, la agrupación experimenta con ritmos de otros países, entre los que está el Huayno peruano y el Tinku boliviano. En las presentaciones usan los trajes tradicionales de esos territorios.

El disco se compone de dos canciones propias. Una de ellas es Un Grito, temática de protesta que trata de incentivar a “dar un grito de reacción ante todo las distintas problemáticas en el mundo”.



El segundo sencillo es Señorita Mía, canción que cuenta la leyenda en la que el Tayta Imbabura se enamora de la Mama Cotacachi. Lo que se buscó en este caso fue humanizar esta historia. En el videoclip participan los ‘youtubers’ Marcos Otavalo y Tamia Saranchi, oriundos de Imbabura.



A lo largo de su trayectoria se han presentado en festivales como la Semana del Rock, Rockcotocollao, Rock en Río, IKIAM Fest en Tena, Monster of Rock en Ambato, Help Fest en Imbabura, entre otros.



El 10 de agosto próximo, la agrupación inicia su primera gira internacional en Nueva York, en el Latinos Metal Fest.



El 15 de agosto se presentarán en México, en el 1er. Festival Música Sin Fronteras y el 16, del mismo mes, en The Crow Fest, evento que podría compararse con el festival de rock de fin de año en la Concha Acústica, al sur de Quito.



Con su puesta en escena en vivo, Diablo Huma Rock busca mostrar que la música evolucionó de ser solo ritmos o sonidos a ser un completo producto audiovisual.



“No somos la primera banda que hace esta fusión, pero quisimos llegar más lejos con presentaciones en vivo en donde se puede ver la danza tradicional”, concluye Benítez.