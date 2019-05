El Día de 'Star Wars' también se celebra en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 4 de mayo de cada año se celebra el Día de la ‘Guerra de las Galaxias’ en todo el mundo.

Los seguidores del universo creado por el cineasta estadounidense George Lucas se saludan en este día con la frase “May the 4th be with you” (Que el 4 de mayo esté contigo), como un juego de palabras y en referencia a la famosa expresión “May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe), usada por los personajes de la saga.



En Quito, este año se realizarán actividades en diferentes sectores de la ciudad para celebrar a los personajes de la saga de ciencia ficción más famosa del mundo. El Star Wars Fan Club Quito, Por ejemplo, invita a los seguidores de esta historia a preparar sus mejores disfraces, máscaras y sables de luz para ser parte del encuentro de hoy en el Centro Comercial El Recreo, desde las 15:00. La participación es gratuita.

El objetivo es dar a conocer la labor del club, que además de existir por la saga, realiza trabajo social. Denis Mendoza, miembro de este grupo, cuenta que acuden con sus disfraces a hospitales para animar a los niños y también participan, con los disfraces de personajes de Star Wars, en la colecta en la calle de fondos para apoyar a fundaciones que velan por el bienestar de la infancia.



Los miembros del Star Wars Fan Club Quito estarán esta tarde con sus disfraces, haciéndose fotos con los seguidores gratuitamente. Además, buscan reunir a la mayor cantidad de fanáticos para hacer una foto que demuestre que en Quito está la comunidad Star Wars más grande del Ecuador.



En el Instituto Metropolitano de Diseño (La Vicentina), en cambio, se podrá visitar hoy y mañana, de 09:00 a 17:00, la Exposición Star Wars 2019. Estudiantes de diferentes carreras crearon imágenes, naves espaciales de madera, accesorios y otros artículos inspirados en este universo.

El Día de 'Star Wars' se cerrará en Quito con un concurso, también organizado por Star Wars Fan Club Quito, en la cervecería Bandidos del Páramo (Whymper y Ernesto Noboa Caamaño). El mejor disfraz de Star Wars se ganará una orden de consumo en los locales de Bandidos del Páramo. Además, habrá una coreografía de ‘lightsabers’ o sables de luz. Este evento también es gratuito.



De acuerdo al sitio web oficial de Star Wars, la primera celebración conocida del ‘May the 4th’ ocurrió el día en el que Margaret Thatcher juró como la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido, en 1979. El partido político de Thatcher publicó el mensaje “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations” (Que el 4 de mayo esté contigo, Maggie. Felicitaciones) a página completa en el diario London Evening News.



Si bien la celebración del Día de 'Star Wars' se realiza desde hace 40 años, ha sido con la Internet y la expansión de las redes sociales que los seguidores de Han Solo, la Princesa Leia y Luke Skywalker se han podido conectar y hacer de esta una celebración global.