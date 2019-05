Cuatro consejos para no endeudarse en exceso por el Día de la Madre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Por el Día de la Madre, que en Ecuador se celebrará el 12 de mayo, es tradicional que los hijos y la familia compren regalos para sus mamás, les lleven a dar un paseo fuera de la ciudad o las inviten a comer a un restaurante elegante. Los más pequeños suelen realizar alguna manualidad que sus progenitoras apreciarán mucho.

Pero ¿qué es lo que quieren que les regalen? Con el pasar de los años, el papel de las madres ha cambiado y con ello su estilo de vida. Hoy en día vemos madres con un perfil más moderno, que distribuyen su tiempo entre el trabajo y las responsabilidades del hogar. En este escenario, el desafío de comprar el regalo es grande para los hijos. Y, aunque lo material no es lo más importante, de todos modos siempre habrá un momento en que los hijos deseen demostrar su amor con un obsequio especial.

En este sentido, Juan Carlos Ruiz, gerente de Marketing de Equifax, enumera algunas recomendaciones muy útiles al momento de escoger el regalo para el Día de la Madre, sin poner el riesgo la buena administración de las finanzas del hogar y manteniendo un buen perfil crediticio:

1. Haga un presupuesto. Suena obvio, pero los regalos no suelen formar parte de los planes financieros de la casa. Es recomendable hacer un presupuesto de cuánto dinero se puede destinar para el regalo del Día de la Madre. Es importante identificar cuáles son los gastos fijos que se realizan mes a mes – como servicios básicos, educación y demás- y no comprometer la capacidad de pago con el gasto extra que representa el obsequio o la actividad que se vaya a realizar para el festejo. Lo recomendable es hacer una lista con los posibles gastos que se harán y planificar un día especial, sin cuentas excesivas que luego se vean reflejadas a la hora de pagar las deudas

2. Aproveche las ofertas: Al momento de comprar un regalo, es recomendable tener en cuenta las ofertas de las tiendas para mamá.

3. Antes de adquirir una deuda, determine cuánto puede pagar. Es recomendable que utilice solamente una tarjeta de crédito al pagar las compras por el Día de la Madre. De esta forma, pagará menos intereses y tendrá un mejor control de lo que debe pagar y evitar el sobreendeudamiento.

4. Difiera lo menos posible. Si la opción de pago fue la tarjeta de crédito, es recomendable no diferir la deuda a muchos meses. Lo recomendable es que no se paguen los regalos en más de seis cuotas, porque mientras más tiempo pasa, mayor es el interés.



Recuerde que el mejor regalo no es necesariamente el más costoso. Pasar tiempo en familia, preparar un almuerzo familiar, o un paseo a un sitio cercano es una alternativa amigable para el presupuesto, pues no le dejará con grandes deudas. Es importante conocer su récord crediticio, para mantener las finanzas organizadas.