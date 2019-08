¿Por qué el 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Sí. En un mundo de diestros (85%), las personas zurdas se atrevieron a levantar su mano izquierda el 13 de agosto de cada año para visibilizarse. Inglaterra fue el epicentro de la gesta de una comunidad que contempla el 10% de la población global y que este martes celebró un aniversario más. Pero ¿cuál es su origen?

Corría 1976. El estadounidense Dean Campbell decidió que el 13 de agosto era la fecha ideal para destacar las ventajas y desventajas de ser zurdo. Pero no fue una elección aleatoria. Según el relato de Lefthanders Internacional -en su portal web- Campbell pensaba que era una buena idea escoger el 13 -un número asociado con la mala suerte- para reivindicarlo y difuminar el prejuicio. Hacia finales de los años 70, las familias todavía pensaban que sus niños zurdos debían ser forzados a usar la mano derecha para adaptarse a su entorno.



El legado de Campbell germinó en la comunidad local pero saltó continentes en 1992. Dos años antes, se fundó The Left Handers Club, un colectivo de personas zurdas que tenían un objetivo común: promover la investigación sobre su comunidad, el desarrollo de nuevos artículos para zurdos, además de crear una línea de apoyo constante y asesoramiento.

El Día Internacional del Zurdo es una jornada internacional promovida por los Zurdos (Lefthanders International) y se realiza el 13 de agosto de cada año. Foto: Flickr

Ser zurdo no solo implica realizar actividades diarias con la mano izquierda, sino que puede llegar a generar una serie de frustraciones al tener que lidiar solo con objetos diseñados para diestros: tijeras, guitarras, palos de golf, el reloj, los pupitres, etc. Los fundadores de The Left Handers Club entendieron el compromiso de Campbell y el 13 de agosto de 1992 presentaron el primer evento anual que congregó a cientos de zurdos.



El propósito era claro: celebrar su 'siniestralidad' y aumentar la conciencia pública sobre lo positivo y negativo de ser zurdo, tal como lo pensó su precursor. Entre las cualidades de una persona zurda, por ejemplo, está su habilidad para ser cercano al campo musical y al artístico. La ciencia lo explica: la actividad de su hemisferio cerebral derecho los dota de talento para el arte.

Imagen referencial. El Día Internacional del Zurdo fue instituido en 1976, creado por el Left Handers Club de Londres. Foto: Pixabay.

A casi 30 años de la primera convocatoria, más de 20 eventos regionales se han realizado en el Reino Unido para celebrar a los zurdos. No solo lo hacen con charlas educativas, sino con partidos deportivos y zonas musicales. Pero también hay inclusión. Según detalla The Left Handers Club, en cada celebración se arma una zona en la que diestros y zurdos interactúan con objetos. "Lo importante es que conozcan los desafíos que enfrenta una persona zurda diariamente y empaticen con ella", dicen los fundadores.