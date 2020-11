La detención de un polémico presentador de televisión divide a la India

La detención de un polémico presentador de televisión indio conocido por su tono agresivo y su gusto por la polémica, Arnab Goswami, ha dividido a políticos y periodistas en la India tras su arresto por supuesta incitación al suicidio en un caso en el que algunos ven una venganza política.

Importantes figuras del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro indio, Narendra Modi, han salido en la defensa del presentador detenido este miércoles, 5 de noviembre del 2020, por considerar que se trata de un atentado a la libertad de expresión.



Es el caso del ministro del Interior, Amit Shah, quien denunció la detención como "un ejemplo flagrante de abuso de poder", mientras que la Asociación de Estudiantes Indios (ABVP), vinculada al partido gubernamental, organizó hoy una protesta en la capital india.



Sin embargo el partido regional de ideología hindú Shiv Sena, que tras derrocar al BJP controla el gobierno del estado occidental de Maharashtra donde fue detenido Goswami, afirmó en su medio de comunicación oficial que "la Policía solo está siguiendo la ley".



El histórico Partido del Congreso de la dinastía Nehru-Gandhi -que forma parte del gobierno de coalición en Maharashtra- tampoco ha tardado por su parte en denunciar la "hipocresía" del BJP a la hora de mostrar su respaldo en este caso, mientras obvia otros atentados contra la prensa en el país.



Goswami fue detenido el miércoles en su residencia de Bombay, capital de Maharashtra, acusado de haber incitado al diseñador de interiores Anvay Naik y a la madre de éste, Kumud Naik, a suicidarse el 5 de mayo de 2018.



La Policía estatal alega que el hombre de 53 años de edad dejó una nota manuscrita antes de quitarse la vida en la que acusa al presentador de televisión de negarse a pagar una importante deuda.

Goswami, visto como un periodista cercano al BJP y cuya televisión privada, The Republic, es propiedad parcial de un legislador del partido de Modi, ha negado las acusaciones aunque por el momento se encuentra bajo custodia judicial por orden de un tribunal local.



El periodista es especialmente conocido por su estilo agresivo en el plató y por acallar a gritos a los invitados que expresan puntos de vista contrarios a las políticas de Modi.

Libertad de prnesa



No obstante, su detención ha desatado un debate sobre la libertad de prensa que trasciende la riña política en un país que ocupa el puesto 142 de 180 en el ranking mundial de Reporteros Sin Fronteras.



El periódico Hindustan Times, uno de los de mayor tirada en inglés de la capital india, afirmó en su editorial que el arresto "manda una señal de que no pasa nada por acosar a periodistas".



Pero el Indian Express, uno de los diarios más respetados, llamó la atención sobre la "rapidez con la que varios miembros del Gobierno han mostrado su apoyo a Goswami".



El periódico no llegó, sin embargo, a defender la detención del presentador televisivo "ante lo que parece ser una batalla de poder" entre el BJP y el Shiv Sena en Maharashtra.