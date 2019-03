La destrucción de un satélite indio reaviva la discusión por la  basura espacial

LEA TAMBIÉN

La destrucción de un satélite en una prueba realizada por India el miércoles generó cientos de piezas de basura espacial , considerada una amenaza que las potencias espaciales establecidas han tratado de evitar por años.

India ha tratado de minimizar el posible efecto sobre los satélites en órbita que representó la prueba de un arma anti-satélite, que los expertos consideraron que no era técnicamente ilegal.



"Desafortunadamente, no existe (todavía) una norma legal internacional vinculante que prohíba la creación de desechos espaciales sin sentido", dijo Frans von der Dunk, profesor de derecho espacial en la Universidad de Nebraska-Lincoln.



Al mismo tiempo, la prueba estrictamente hablando fue una violación de la obligación en virtud del Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 de informar a otros países de la misma, "ya que podrían sufrir interferencias perjudiciales en sus propias operaciones satelitales" , agregó von der Dunk.



Estas pruebas,"van cada vez más en contra de la tendencia y el espíritu del derecho internacional", orientado hacia una obligación global de abstenerse de la creación de residuos espaciales, señaló el especialista .



Desde 2002, las potencias espaciales del mundo han cumplido con un código de conducta informal para evitar la creación de esa basura, y las Naciones Unidas han respaldado una resolución en tal sentido.



Estados Unidos se refirió a la prueba de armas contra satélites de India a través del jefe interino del Pentágono, Patrick Shanahan, quien dijo:"Todos vivimos en el espacio. No lo hagamos un desastre" .



El primer ministro indio, Narendra Modi, dijo en un mensaje a la nación que el satélite fue alcanzado a una altitud de alrededor de 300 kilómetros, que es más bajo que los 410 kilómetros (254 millas) utilizados por la Estación Espacial Internacional y la mayoría de los satélites.



El peligro de la basura espacial no es que caiga a la Tierra sino que colisione con satélites en órbita. Incluso los residuos más pequeños a gran velocidad pueden sacar a un satélite de operación.



Se espera que la mayoría de los desechos de la prueba india permanecerá en órbita varias semanas antes de que la gravedad ejerza su fuerza y sean atraídos por la atmósfera terrestre.



Los expertos consultados dijeron que creen que la altitud relativamente baja de la prueba realizada por India la hace segura.



"No hay demasiados objetos volando a esta altitud, porque es tan bajo y hay una gran resistencia" , dijo Tom Johnson, vicepresidente de ingeniería de Analytical Graphics.



270 objetos



Los líderes en el seguimiento de objetos en el espacio son las fuerzas estadounidenses, a través de su Escuadrón 18 de Control del Espacio.



El escuadrón mantiene una base de datos en línea de más de 23 000 objetos en órbita, incluyendo satélites activos, satélites difuntos, piezas de cohetes y residuos de pruebas anteriores de armas anti-satélite.



Entre estos objetos hay más de 3 000 piezas de desechos espaciales creados en una prueba china contra satélites en 2007, y más de 1 000 de una colisión accidental en 2009 entre un satélite ruso y un satélite Iridium.



El teniente general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, David Thompson, vicecomandante del Comando Espacial de la Fuerza Aérea, dijo en una audiencia en el Senado el miércoles 27 de marzo del 2019, que Estados Unidos estaba rastreando alrededor de 270 objetos diferentes en el campo de escombros varias horas después de la prueba de India.



Thompson dijo que era" probable que el número crezca a medida que el campo de escombros se extienda y recopilemos más información del sensor".



"Enviaremos una notificación directa a los operadores de satélites en caso de que estén bajo amenaza" , dijo.



Thompson dijo que los sistemas de vigilancia de Estados Unidos detectaron de inmediato el lanzamiento del misil indio. "Éramos conscientes de que se estaba produciendo debido a algunas prohibiciones de vuelo que India había anunciado".



"Permítanme decir claramente que fue detectado, caracterizado y reportado por los sistemas de la Fuerza Aérea" , precisó.



Los expertos creen que el objetivo del misil indio era un satélite Microsat-R, que pesaba 740 kilogramos, que India lanzó el 24 de enero del 2019.



La compañía estadounidense Planet, que proporciona fotografías de alta resolución de la Tierra a través de satélites en órbita a una altitud de alrededor de 500 kilómetros, condenó la prueba.



"El espacio debe usarse con fines pacíficos, y destruir satélites en órbita amenaza seriamente la estabilidad a largo plazo del entorno espacial para todos los operadores espaciales" , dijo en un comunicado la empresa.