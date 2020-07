No todos los desinfectantes funcionan contra el covid-19; hay cuatro principales

LEA TAMBIÉN

Hay un debate sobre qué usar y qué no para desinfectar áreas, superficies, ropa y manos contra el covid-19. Sin embargo, existen productos cuya efectividad está comprobada.

El ingeniero químico Humberto González, decano de la facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, explica que es fundamental partir por una buena limpieza para luego pasar a la desinfección.



Se entiende como limpieza a la eliminación de materia orgánica y suciedad de las superficies y objetos. Una vez que se ha retirado estos restos orgánicos es mucho más fácil que el desinfectante actúe de una forma efectiva. “En presencia de materia orgánica disminuye notablemente su eficiencia”, añade.



Los jabones, detergentes, el hipoclorito de sodio, el alcohol, las sales de amonio cuaternario, los glutaraldehídos y el peróxido de hidrógeno, principalmente, han demostrado efectividad contra el SARS-CoV-2. González explica que los jabones están regulados y aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), mientras que el resto de productos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).



Para el especialista, el más económico y efectivo es el jabón. Se ha comprobado científicamente que este producto disuelve la membrana grasa del virus logrando que se desactive. En este sentido, explica que para que tenga efecto, se debe lavar las manos con el producto por lo menos 20 segundos.



Otro de los más asequibles y económicos es el cloro. Una de las grandes ventajas es que actúa rápido y su preparación es fácil. Esta sustancia, conocida como hipoclorito de sodio, se suele comercializar en concentraciones de entre 4 y 5 %. El experto sugiere una mezcla de una parte de producto con ocho de agua. Este solo se debe usar para la desinfección de superficies como mesones o pisos. Es preciso considerar que esta preparación tiene una duración de máximo siete días y se debe almacenar en un lugar fresco y oscuro porque la luz lo degrada.



Por su alto poder oxidante, no se debe usar cloro en superficies metálicas o plásticas porque las destruye o las corroe. Asimismo, se debe cuidar de inhalar los vapores, pues son peligrosos ya que resecan las mucosas.



El alcohol es otro producto efectivo para la desinfección de manos e incluso ciertas áreas. González señala que el rango de concentración debe ser del 70 al 96%, caso contrario, no va a surtir efecto. En el mercado se comercializa de tipo isopropílico y etílico. La ventaja es que actúa rápido, desde los 15 segundos hasta los 15 minutos. Como otras sustancias, tiene efectos secundarios: es irritante y produce resequedad.



En cuanto a la desinfección de ropa, el especialista indica que no hay efectividad comprobada. “Desde la academia creemos que no es necesario ni surte ningún efecto”. En este sentido, si ha estado expuesto a lugares públicos concurridos o cerrados, se sugiere retirarse las prendas al llegar a casa y lavarlas con detergente.



Finalmente, está el amonio cuaternario, que es el más se utiliza y ha dado buenos resultados en desinfección de áreas y superficies. De acuerdo con González, los desinfectantes comerciales están preparados a base de estas sales. También tienen acción inmediata ya que empiezan a actuar a partir de los 60 segundos hasta los 10 minutos.



La concentración que se recomienda usar está entre el 0.25, 0.5 y 1 %, dependiendo en donde se va a aplicar. Este producto se comercializa en concentraciones del 50 al 80%, por lo que siempre hay que diluirlo.

Además de estos productos, Valeria Almeida, directora de la Maestría en Agroindustria de la Universidad de Las Américas (UDLA), destaca el peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada, como otra sustancia efectiva contra el virus. Se trata de un desinfectante orgánico que no deja residuos dañinos, por ello se puede aplicar en encimeras de cocina, utensilios, perillas de puertas o manijas.



Por otro lado están los productos caseros que se cree tienen efecto como el vinagre o bicarbonato. Almeida señala que son efectivos para la limpieza, pero no para eliminar el nuevo coronavirus. La profesional recalca que nunca se deben mezclar productos con la idea de potenciarlos, pues se generarán reacciones cuyos efectos pueden ser tóxicos y nocivos para la salud de las personas.