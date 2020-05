¿Cuán saludable es desinfectar la ropa de la gente en las entradas a los lugares de trabajo y tiendas de abastecimiento?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ante el temor a contraer el virus del covid-19, se ha optado por utilizar cámaras de desinfección o rociar diferentes químicos sobre la ropa de las personas antes de entrar a hogares, oficinas, sitios de abastecimiento o espacios públicos. Especialistas desaconsejan estás prácticas, ya que estos productos podrían causar daños a la salud.

Pablo Araujo, profesor investigador de la Universidad Central del Ecuador y PhD en Biotecnología, explica que el hipoclorito de sodio, clorito y el amonio cuaternario son los productos que más se utilizan para desinfectar las superficies y todos pueden ser nocivos para la salud.



El clorito, por ejemplo, desprende dióxido de cloro, que es considerado como perjudicial. Incluso se recomienda no estar en sitios que tengan concentraciones mayores a 0,1 o 0,3 ppm de este gas en el ambiente. El amonio cuaternario es el que generalmente se encuentra en los detergentes industriales



“Hay que recordar que el virus no está en la ropa, viaja dentro de las personas en los fluidos de la respiración”, aclara Araujo. Los investigadores han determinado que la posibilidad de contagio por su presencia en la ropa es muy baja.



En el caso de que el virus haya logrado llegar a las prendas, para que se produzca un posible contagio es necesario que la persona toque la ropa con sus manos y después las lleve a su rostro. Por eso, dice el investigador, lo más recomendable es lavarse las manos continuamente, sobre todo antes de ingresar a los sitios como supermercados.



Rociar estos productos sobre la ropa de las personas no va a disminuir la carga viral de un paciente de covid-19 que ingrese al lugar.





¿Cuánto tiempo debe exponerse un objeto a un antiséptico?



Pablo Araujo dice que para que un químico cumpla la función de desinfección, que es eliminar y reducir la cantidad de microorganismos, deben combinarse varios factores.



El primero es la concentración del químico y el segundo es el tiempo de exposición. Los productos que se utilizan para colocar sobre las prendas de las personas ya están reducidos en concentración porque están mezclados con agua y el tiempo de acción es mínimo.



El amonio cuaternario debe estar en contacto con la superficie inerte por al menos 10 minutos para eliminar los microorganismos, el alcohol dos minutos y el cloro entre tres y cuatro minutos.



Alfredo Olmedo, exdirector Nacional de Vigilancia Epidemiológica, coincide en que estos productos deben permanecer por un tiempo prolongado en la superficie para tener un efecto desinfectante, que no es lo que ocurre al momento de exponerse a los túneles o a la desinfección sobre el cuerpo.





El riesgo de que una persona se exponga a estos productos



El problema es que si el humano se expone por mucho tiempo al desinfectante, el efecto es nocivo, señala Alfredo Olmedo.



El especialista dice que estos mecanismos pueden tener un efecto contraproducente, ya que dan una falsa sensación de seguridad.



El temor es que las personas dejen de lado los hábitos que sí son efectivos como lavarse las manos con agua y jabón, mantener el distanciamiento social y colocarse la mascarilla.

Olmedo explica que se ha comprobado que el contacto con estas sustancias puede causar irritación o quemaduras en el globo ocular, inflamación de la piel y pérdida del cabello.