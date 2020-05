¿Cómo desinfectar un teléfono celular de manera correcta?

LEA TAMBIÉN

Uno de los objetos con el que mayor contacto tenemos es el teléfono móvil, casi convertido en una extensión de nuestro cuerpo. Por esta razón, conviene tomar algunas medidas para que no se convierta en un potencial foco de contagio en tiempo de pandemia.

Según un estudio de la Universidad de Arizona, un teléfono inteligente promedio tiene 10 veces más gérmenes que la tapa de un inodoro. 9 de cada 10 de estos dispositivos llevan un microbio propagador de alguna enfermedad, como el nuevo coronavirus. La razón está sobre todo en que los dispositivos están en permanente contacto con las manos.



El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recuerda que hay evidencia que sugiere que el sars-cov-2 puede permanecer durante horas y hasta días sobre superficies de varios materiales, por lo que recomienda limpiar y desinfectar aquellas que estén visiblemente sucias.



Como explica el CDC, existe una diferencia entre limpiar y desinfectar, procesos que se deben hacer en ese orden. Con el primero, se retira la suciedad y se reduce el número de gérmenes, y con el segundo, se elimina a muchos de los que todavía quedaban tras la limpieza.



Para el tecnólogo electrónico Diego Villarreal es importante identificar los materiales de los que está hecho el celular inteligente antes de limpiarlo y desinfectarlo. Hay teléfonos con protección de plástico y otros de cristal o metal. Eso hace la diferencia a la hora de escoger el líquido que hay que usar para limpiarlos.



Villarreal afirma que si la carcasa exterior es plástica, se recomienda alcohol diluido en agua, nunca alcohol puro. El médico Carlos Chávez refiere que la solución de 70% de alcohol y 30% de agua impedirá el crecimiento de cualquier microorganismo.



Diego Villarreal recuerda también que el procedimiento es diferente con los dispositivos de cuerpo metálico o de cristal, pues estos pasan por diversos procesos químicos durante su fabricación para otorgarles mayor resistencia. Esto los hace sensibles a sustancias químicas como el alcohol. “Si se usan estos elementos se podría deteriorar la capa protectora de los smartphones, con la que vienen equipados para evitar la acumulación de grasa o daños por golpes”.



Villarreal explica que los celulares que tienen protección de plástico o de cristal pueden limpiarse con un paño suave que sea absorbente para, al mismo tiempo, no dañar la superficie y recoger partículas. El tecnólogo electrónico describe que no se debe rociar directamente sobre el dispositivo una sustancia limpiadora o desinfectante, porque puede ingresar al interior del equipo y dañarlo. El técnico recuerda también que una limpieza frecuente puede provocar desgaste y corrosión de la superficie del teléfono.



Apple sugiere en su página web apagar el teléfono y retirar todos los cables antes de limpiarlo. Luego, utilizar una tela suave ligeramente humedecida para retirar la suciedad. Samsung, en cambio, determina en su portal web que se debe hacer con una tela suave y seca, y solo humedecer una esquina un poco si es necesario. El fabricante surcoreano recomienda hacer movimientos de arriba a abajo y luego pasar la esquina seca para retirar la humedad. Ambas compañías señalan que no es necesario recurrir a productos de limpieza.



Apple también desaconseja aplicar aire comprimido en el proceso, para no dañar el celular. Villarreal manifiesta que es importante, sobre todo, evitar que se humedezcan las zonas abiertas del aparato, como la entrada del cable del cargador, el auricular o el micrófono y afirma que todo celular debe tener un protector de pantalla para facilitar la limpieza.



Para la desinfección, el técnico puntualiza que son preferibles las toallitas húmedas que contengan alcohol diluido, y previene que hay que evitar el uso de sprays, gotas o chorros líquidos descontrolados. Además, desaconseja completamente usar detergentes, jabón, lejía, alcohol puro sin diluir, gel desinfectante de manos, toallas desmaquillantes o líquidos limpiavidrios. Tampoco se debe rociar cualquier líquido directamente en el dispositivo.

Villarreal previene que cuando se realiza la limpieza y desinfección, no hay que aplicar mucha presión en la pantalla del dispositivo, para no dañar sus circuitos. Para el médico Carlos Chávez, lo primordial para evitar que nos lleguen gérmenes a través del teléfono celular es no compartirlo, llevarlo en un bolsillo interno, no dejarlo sobre cualquier superficie, lavarnos las manos con agua y jabón después de usarlo y no llevar el celular al baño (menos si este es público).