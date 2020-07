¿Es necesario desinfectar los alimentos durante la pandemia del covid-19?

LEA TAMBIÉN

En medio de la pandemia provocada por el covid-19 surge la preocupación y necesidad de incrementar las medidas de limpieza y de desinfección. Superficies, celulares, llaves, puertas y más son las principales áreas que están en contacto con las manos. Sin embargo, también aparece la inquietud de desinfectar los alimentos que se adquieren en tiendas o en los supermercados, ya sea en su forma natural o empacados.

David Romero, investigador en el Centro de Estudios Aplicados en Química de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), explica que aún no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente de trasmisión del nuevo coronavirus, pero la limpieza siempre ha sido y es un paso indispensable. Entonces ¿qué hacer con los alimentos?



Las mezclas con ácidos matan virus y bacterias



El experto señala que no se necesita nada adicional a lo básico para una inocuidad alimentaria. En el mercado hay una infinidad de productos, buena parte de ellos están basados en hipoclorito de sodio con una concentración al 0,1 % en agua. También hay mezclas con ácido acético. Romero explica el ácido hace que los virus o bacterias pierdan la capacidad de sobrevivir, y por ello son efectivos.



Tenga cuidado con los productos porosos



Otras sustancias que se utilizan son el zumo de limón con sal o bicarbonato y el vinagre. El especialista menciona que hay que tener en cuenta que todas las sustancias químicas pueden alterar a los alimentos, sobre todo, las frutas y vegetales que son porosos. Por ello, la clave está en realizar un adecuado proceso de lavado.



Eso permitirá disminuir la cantidad de virus y bacterias, pero también de residuos de pesticidas, partículas de polvo o tierra. Evite sumergir los alimentos en tazones con agua. “Cuando se dejan mucho tiempo en el agua, podría ser contraproducente, pues se puede generar un caldo de cultivo de bacterias”. Por eso, es conveniente que agua fluya y que se frote el producto con una esponja o cepillo suave para remover la suciedad.



El cloro también es efectivo para limpiar envases



Ana Altamirano, nutricionista, explica que el proceso de desinfección debe ser el adecuado para que sea efectivo, pero, sobre todo, para evitar efectos nocivos. Menciona que se puede utilizar una dilución de cloro de 7.5 mililitros en 10 litros de agua. Esta preparación es suficiente para limpiar los envases, incluso vegetales y frutas. Siempre se deben enjuagar con abundante agua. También se puede añadir vinagre en el momento del lavado.



Recuerde limpiar antes y después las superficies



Finalmente, para el investigador Romero, es importante tomar en cuenta otras medidas como la desinfección de superficie con productos adecuados y no en exceso ni mezclando varias sustancias. Señala que las proteínas animales y huevos siempre se deben consumir bien cocidos; lo recomendable es que se cocinen a una temperatura mayor a 60 o 70 grados Celsius para garantizar que cualquier virus o bacteria se haya eliminado.