El desfile de Victoria’s Secret 2024 dividió opiniones.

La marca intentó un regreso con enfoque en inclusión y diversidad, mostrando modelos de distintas tallas y eliminando la clásica figura de los “ángeles”.

Sin embargo, muchos consideraron que la inclusividad fue limitada, con modelos “plus size” que en realidad tenían tallas aún pequeñas y la persistencia de un ideal de belleza muy delgado.

Además, la falta de glamour y espectacularidad que caracterizaba a los desfiles anteriores fue muy comentada.

El icónico Fantasy Bra no apareció, y las alas fueron entregadas a casi todas las modelos, disminuyendo su significado especial.

Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas, y algunos jóvenes reportaron problemas alimentarios tras ver el desfile debido a la presión del ideal corporal.

A pesar de los esfuerzos por modernizarse, críticos y fans dudan de la autenticidad de este cambio, recordando escándalos pasados relacionados con el fundador y un modelo de negocio vinculado a un ideal femenino tóxico.

Un casting que combina leyendas y diversidad

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 tiene previsto reunir a leyendas brasileñas como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Isabelli Fontana; top models actuales como Gigi Hadid, Bella Hadid y Kaia Gerber; y representantes de diversidad e inclusión como Alex Consani, Joan Smalls, Paloma Elsesser y Precious Lee.

También habrá talentos latinos emergentes, como Jocelyn Corona y Cristina Piccone, y activistas como Maggie Rawlins.

¿Dónde ver el desfile de Victoria’s Secret 2025?

El evento será el miércoles 15 de octubre en Nueva York a las 19:00 hora local (18:00 en Ecuador) y se podrá seguir en vivo a través de YouTube y TikTok.

Así, los fans de todo el mundo podrán disfrutar del glamour, la música y las supermodelos desde sus casas.

La transmisión digital busca conectar con una audiencia joven, global y ávida de moda y espectáculo.

