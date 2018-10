Descubren especie de lagartija en zona de reserva entre Ecuador y Colombia

LEA TAMBIÉN

Una nueva especie de lagartija (Anolis dracula) fue descubierta en la cuenca del río Mira, que nace en Ecuador y cruza a Colombia, en un bosque subtropical andino, informó este martes 30 de octubre, en Quito, el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Esta especie de saurio "se restringe al drenaje de la cuenca del río Mira", está presente en el noroeste de Ecuador y en el suroeste de Colombia, en un bosque subtropical que se eleva entre los 1 200 y los 2 000 metros de altura, explicó el herpetólogo ecuatoriano Mario Yánez Muñoz, del Inabio.



Se trata, dijo, de una especie adaptada a la condición subtropical (que intercala temporadas de frío y calurosas) y que tiene al río Mira como una barrera infranqueable que impide su expansión.



Además, su "especie hermana", la conocida como (Anolis aequatorialis), habita en zonas más extensas del noroeste de Ecuador y en el suroeste de Colombia, apuntó.



La "Anolis dracula" formalmente no ha sido evaluada, pero tiene un rango de distribución relativamente pequeño, comentó Yánez Muñoz al precisar que la mayor amenaza contra este tipo de reptil es la actividad minera.



El experto indicó que hay varias organizaciones no gubernamentales como la Fundación Ecominga que está creando "un sistema de reservas a lo largo de la zona de reproducción del saurio".



También se trabaja "en un área de conservación y de conectividad ecológica" que no solo proteja a este tipo de lagartija, sino a la "orquídea drácula", que es la que da nombre a la especie estudiada, agregó Yánez Muñoz.



Además, dijo que el Inabio está armando un proyecto binacional para las cuencas de los ríos Mira y Mataje, donde habitan especies endémicas de aves, mamíferos, plantas y, sobre todo, de anfibios y reptiles.



Y es que está área binacional "tiene cerca de cien especies entre anfibios y reptiles, cerca de 500 especies de aves y casi una centena de mamíferos", pero también "la mayor diversidad de orquídeas del género dráculas", precisó el científico.



El potencial biodiverso de la Región agregó, ha motivado a que el gobierno de la provincia de Carchi (fronteriza con Colombia) colabore con la publicación de estudios científicos, sobre todo de anfibios en la zona que también forma parte de la reserva del Chocó Andino, que abarca una gran extensión entre los dos países.



La revista científica 'ZooKeys' también publica sobre la nueva especie de lagartija, cuyo estudio ha sido posible gracias al trabajo del Inabio, con la contribución de Carolina Reyes (Universidad San Francisco de Quito), Juan P. Reyes (Fundación Ecominga), Julián Velasco (Universidad Autónoma de México), Fernando Ayala y Omar Torres Carvajal (Pontificia Universidad Católica del Ecuador).



Durante la investigación se logró determinar "marcadas diferencias entre Anolis aequatorialis y Anolis dracula, como los tamaños de los genitales, estructuras craneales, tamaños corporales y divergencias genéticas", precisa un informe de Inabio.