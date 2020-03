Asociación Mundial de Veterinarios descartó el contagio de covid-19 de un perro en Hong Kong

LEA TAMBIÉN

Aunque la noticia del supuesto primer caso de contagio del covid-19 de un ser humano a un perro -de raza pomeriana- en Hong Kong alarmó las alarmas internacionales, la Asociación Mundial de Veterinarios (AMV) descartó la infección. Lo hizo el 22 de marzo del 2020, después de haberse conocido la muerte del canino, que cumplió su cuarentena sin síntomas relacionados al coronavirus.

El pasado 4 de marzo, especialistas hongkoneses informaron que, inicialmente, el perro dio 'positivo débil' al virus tras una serie de pruebas orales y nasales, aunque no mostró síntomas.



La sospecha nació por su dueña, de 60 años, diagnosticada con el covid-19. Como medida preventiva, el can fue trasladado a un centro veterinario, puesto en cuarentena y sometido a otra prueba de detección del coronavirus el sábado 14 de marzo.



En las segundas muestras, especialistas veterinarios no hallaron rastro de la enfermedad. Los resultados del test dieron negativos.



El 18 de marzo, el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong informó que el perro había muerto dos días después de culminar su aislamiento, mientras que su dueña fue dada de alta.



Aunque su dueña no permitió que se le realizara autopsia al cadáver de su perro, especialistas apuntan a su edad. El can tenía de 17 años cuando murió y superó la expectativa de vida de la especie, que va de 12 a 16 años.



El colectivo también recordó a la ciudadanía que no existen pruebas científicas que evidencien la posibilidad de infección entre humanos y perros. "Reiteramos que las mascotas no desarrollan ningún papel en la enfermedad provocada por el covid-19", reza un comunicado al que tuvieron acceso medios de comunicación internacionales. El documento de la AMV fue respaldado por la Organización Mundial de la Salud.



En ese sentido, los expertos llaman a la calma e insisten que las mascotas no deben ser abandonadas, sino que lo esencial es cuidarlos con buenas condiciones higiénicas.

De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 27 de marzo del 2020, el covid-19 ha cobrado la vida de 25 423 personas y ha dejado 566 269 contagiados.