Denuncian a una marca de ambientadores por usar la imagen de Selena

Abraham Quintanilla, el padre de la desaparecida estrella latina Selena, denunció a una marca de ambientadores de auto por usar presuntamente y sin consentimiento la imagen de la cantante en sus productos.

La cadena NBC informó de esta demanda presentada en la Corte Superior de Los Ángeles (EE.UU.) en contra de la empresa Fuchila Fresheners LLC, a la que el padre de Selena pide una indemnización por daños y perjuicios y exige que deje de utilizar la imagen de su hija para promocionar sus productos.



Fuchila Fresheners es una empresa que vende ambientadores para vehículos cuyos diseños están inspirados en la cultura latina.



En la web de Fuchila Fresheners se puede ver que algunos de estos ambientadores tienen forma de nopal, de la Virgen de Guadalupe, de máscara de lucha libre o que aluden a personalidades como Frida Kahlo, Pancho Villa o Juan Gabriel, entre otros.



La demanda recuerda que el padre de Selena gestiona los derechos sobre la imagen de la cantante y tiene el poder de autorizar o no su uso con fines económicos.



"Durante años, Abraham Quintanilla, por medio del nombre de Selena, su voz, su firma, fotografías y parecidos, ha elegido de manera selectiva apoyar, y continúa apoyando de manera selectiva, una variedad de productos y servicios, incluidos ropa y accesorios de moda", se lee en la denuncia.



La demanda del padre de Selena sostiene que Fuchila Fresheners no contactó con él para pedir permiso antes de usar la imagen de Selena y que tampoco le pagó para hacerlo.



Figura y mito del género tex-mex, Selena, conocida como "la reina de la música texana", fue asesinada a tiros en 1995 por la presidenta de su club de fans cuando solo tenía 23 años.



Entre los premios que recibió la cantante, que lanzó cinco álbumes entre 1989 y 1995 y publicó canciones como Como la Flor y Dreaming of You, destaca el Grammy estadounidense (al mejor disco de música méxico-estadounidense), sus 13 premios Billboard Latinos y decenas de galardones a la música texana.



Selena continúa siendo todo un icono entre la comunidad hispana en Estados Unidos, recibió en 2017 una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue objeto de una película biográfica titulada 'Selena' (1997), que protagonizó una joven Jennifer López.

En este sentido, Netflix está preparando una serie sobre la cantante que llevará por título 'Selena: The Series' y que encabezará la actriz Christian Serratos.