Gestores culturales denuncian inconvenientes con Fondos Concursables 2018-2019, Ifaic promete solución hasta febrero del 2020

Gestores culturales beneficiarios de 25 proyectos artísticos de la convocatoria a Fondos Concursables 2018-2019 denunciaron inconvenientes para cerrar el trámite de sus proyectos, lo que les ha impedido acceder al pago de valores pendiente de desembolso.

Artistas y gestores explicaron a través de una carta que una serie de problemas administrativos y de requisitos legales se fueron agravando desde marzo del 2019, marcados por el cambio de autoridades del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (Ifaic), a cargo de los fondos estatales para las artes.



Andrea Crespo, gestora y garante de un proyecto beneficiado (el libro ‘El Carnaval de la vida de Julio Jaramillo’, de Jorge Martillo), explicó que tra-s una serie de retrasos y falta de respuestas del Instituto desde inicios del 2019, el problema se centra ahora en que no basta con declaraciones juramentadas para justificar el uso de recursos públicos.



“Ahora nos dicen que han cancelado la posibilidad de pago porque los proyectos tienen inconsistencias, ya que presentamos una declaración juramentada de justificación de gastos, cuando fue el propio Ifaic el que en su momento promocionó que esta vez no eran necesarias facturas (para justificar gastos)”, indicó Crespo.



En el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades reconocen que la institución emitió instrumentos de difusión, sin firma, que fueron socializados de forma errónea ante los beneficiarios. Pero subrayan que la declaración juramentada no se encuentra contemplada en las bases aprobadas por el directorio como medio para justificar gastos de los proyectos.



La administración de la actual directora ejecutiva del Ifaic, María Teresa Galarza, y su equipo se incorporó a la institución el 31 de octubre del 2019.

Raúl Escobar, coordinador técnico del Ifaic, sostuvo que los errores de difusión de información corresponden a administraciones anteriores, pero informó que se ha integrado una comisión interinstitucional con el ente rector que es el Ministerio de Cultura y Patrimonio, a fin de dar solución al problema. Son 152 los proyectos afectados a nivel nacional, dijo.



“Se ha analizado una salida legal basada en una de las transitorias del reglamento del uso de fondo de fomento, con lo cual se pedirá que el comité técnico asesor ayude a establecer la mejor manera de validar los proyectos”, indicó Escobar.



El Instituto aspira a ofrecer una solución definitiva al problema hasta el mes de febrero. “Lo que le preocupa a la institución es que los beneficiarios llegaran a hacer observados por la Contraloría del Estado, que podría requerir el reintegro de los fondos, no podemos permitir que suceda por accidente o por omisión”, agregó Escobar. El Ifaic también podría ser observado por Contraloría si no se ofrece una salida legal al proceso.



“La convocatoria como máximo debería cerrarse en marzo de este 2020. En este momento nosotros no podemos cobrar ni participar en nuevas convocatorias, prácticamente somos contratistas incumplidos con el Estado porque no podemos cerrar los proyectos”, observó Crespo.



Los beneficiarios acusan falta de gestión, capacidad resolutiva y aptitud del personal técnico del Ifaic, con un cambio constante de autoridades y una administración “que es desfavorable para el sector cultural”, denunciaron los firmantes de la carta de denuncia.

“A enero de 2020, llevamos más de un año en la gestión de proyectos cuyo aporte no supera los USD 8 000, con lo cual la gestión no está en correspondencia a la remuneración que recibimos como gestores por estar 13 meses en la labor de hacer seguimiento, presionar y volver a presentar informes una y otra vez”, señalaron.