Demi Lovato rompe el silencio tras ser internada por una sobredosis

"Seguiré luchando", dijo Demi Lovato. Ella emitió el domingo (5 de agosto del 2018) un comunicado a través de su cuenta en Instagram con énfasis en esas palabras. Lo hizo luego de su hospitalización por una presunta sobredosis de heroína el pasado martes 24 de julio. La cantante, que sigue internada en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de los Ángeles.

"Siempre he sido transparente sobre mi viaje con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho", publicó la estrella de 25 años, quien fue encontrada inconsciente a las 11:00 de ese martes en su vivienda, ubicada en Hollywood Hills.



En su mensaje, la intérprete de Sorry Not Sorry y Skyscraper agradece a Dios por mantenerla con vida y destaca el apoyo de sus fanáticos a escala mundial.



"Estaré agradecida por siempre por todo el cariño que me brindaron durante la semana pasada y más allá. Sus oraciones y pensamientos positivos me han ayudado a sobrellevar este difícil momento", dice Lovato, a quien suministraron Narcan (Naloxona), una fármaco que logra revertir los efectos de una sobredosis de opiáceos.



También dedicó unas palabras para su familia, equipo de trabajo y al personal del hospital Cedars Sinai, en el que se mantiene en recuperación. "Sin ellos no estaría escribiendo esta carta para ustedes", afirmó.



El siguiente paso de la artista, que ha hablado abiertamente sobre su trastorno bipolar, problemas alimenticios y su lucha por la sobriedad, se encaminará en la rehabilitación. "Ahora necesito tiempo para sanar, concentrarme en mi sobriedad y camino a la recuperación. No olvidaré el amor que me han demostrado y espero el día en el que pueda decir que salí del otro lado", concluyó.