Demi Lovato sale del hospital tras sobredosis e ingresa a rehabilitación 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cantante estadounidense Demi Lovato, quien sufrió una sobredosis el pasado 24 de julio del 2018 que la llevó al hospital, ingresó a rehabilitación. Así lo dio a conocer el portal especializado en noticias de mundo del espectáculo, TMZ.

Al salir del Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, lugar donde estuvo internada desde el 24 de julio por la tarde, Lovato tomó un avión privado e ingresó a un centro de rehabilitación ubicado en las afueras de California. Según el sitio, el lugar al que se dirigió la intérprete es "uno de los mejores de EE.UU. en el tratamiento de adicciones".



La intérprete de Sorry not Sorry fue dada de alta del hospital el sábado 4 de agosto. El domingo 5 Lovato hizo su primera publicación tras la sobredosis en Instagram. Con una carta agradeció el apoyo de sus seguidores, familiares y amigos tras lo sucedido.



"Siempre he sido transparente acerca de mi viaje con la adicción. He aprendido que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que tengo que seguir superando y aún no termino", escribió.



Lovato dedicó unas calurosas palabras a sus fanáticos y les agradeció "por su amor y apoyo durante esta semana y más. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar estos tiempos difíciles".



Al finalizar el texto, Lovato adelantó que necesitaría "tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y en mi camino a la recuperación. El amor que todos me han mostrado nunca será olvidado y espero con ansias el día que pueda decir que salí del otro lado. Seguiré peleando" concluye.



En menos de 24 horas, la publicación de la intérprete logró más de 5 cinco millones de 'me gusta' en Instagram