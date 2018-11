Demi Lovato responde a fanática que criticó sus decisiones tras sobredosis

LEA TAMBIÉN

Casi cuatro meses después de haber sufrido una sobredosis que casi le cuesta la vida, la cantante Demi Lovato está de regreso en las redes sociales. La intérprete de Sober utilizó su cuenta de Instagram para responder a una fanática que la criticó por haber despedido a su entrenadora.

En Twitter, una usuaria identificada como angela, criticó el pasado 15 de noviembre del 2018 a Lovato por haber despedido a "Dani" quien, según la usuaria era "una de las pocas que realmente se preocupa por la salud de Demi" y que la ha ayudado por un periodo de tres años. Además aseguró que Lovato está rodeada "de personas a las que solo les importa su dinero y ella no lo ve".



Este mensaje fue capturado de Twitter y difundido por la cuenta de Instagram demisxl,. Este espacio, según la descripción del perfil, fue creado para "apoyar" a Lovato y "amarla permanentemente y por siempre". La cuenta de la red social añadió que el equipo de Lovato está "podrido" y que necesita un cambio, "especialmente de bailarines que pretenden ser amigos".



En respuesta, Demi Lovato emitió dos comentarios y lo hizo en la misma publicación. "No tienes idea de lo que estás hablando" y "los verdaderos amigos no dan entrevistas sobre ti cuando sufres una sobredosis", sentenció Lovato.



Este último comentario despertó dudas entre la comunidad de seguidores de la cantante, pues no queda claro sobre quién está hablando. Medios internacionales apuntan a que se trata de Danielle Martin quien fue entrenadora de Lovato y ofreció una entrevista al portal Radar Online tras la sobredosis de la cantante.



Tras haber sido despedida, Martin dijo al Radar que perdió su trabajo "por hablar y ser honesta" y aseguró que con sus declaraciones no hizo más que "empoderar" a la intérprete sin la intención de herirla. Además culpó al círculo cercano de la cantante de lo ocurrido, pues sostiene que fueron allegados quienes le dijeron que se estaba "aprovechando de la situación... Yo nunca haría eso", aseguró.



Demi Lovato fue hospitalizada el 24 de julio del 2018 tras una sobredosis causada por una mezcla de alcohol, oxicodona y fetanilo. Tras su recuperación, la cantante ingresó en un programa de rehabilitación del que salió antes de las elecciones seccionales en EE.UU., en las que participó.



Lovato regresó a las redes sociales el 6 de noviembre del 2018 cuando difundió una imagen suya en una urna electoral. "Estoy tan agradecida de poder estar en casa a tiempo para votar. Un voto puede hacer la diferencia, así que asegúrense de que su voz sea escuchada, ahora vayan y voten", animó a sus seguidores. La publicación alcanzó más de seis millones de 'me gusta' hasta este 19 de noviembre del 2018.