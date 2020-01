Demi Lovato regresará a los escenarios en la gala de los Grammy

LEA TAMBIÉN

La cantante Demi Lovato anunció el martes 14 de enero del 2020 que actuará en la próxima edición de los Grammy, que se celebrará el 26 de enero en Los Ángeles (EE.UU.) y que supondrá su primera gran actuación desde la sobredosis que sufrió en verano de 2018.

Con esta confirmación, la estrella compartirá escenario junto a Ariana Grande, Billie Eilish, Lizzo, Blake Shelton, Gwen Stefani y Aerosmith, los artistas que actuarán en la ceremonia de entrega de los premios musicales.

Demi Lovato publicó en al red social Instagram una foto suya con el logotipo de los Grammy y un texto en el que indicó: "ya dije que la próxima vez que oyeran sobre mí estaría cantando".



El anuncio se acerca al millón de Me gustas, ya que el regreso de Lovato con una aparición de repercusión era uno de los momentos más esperados en el mundo del pop, tras su ingreso hospitalario y posterior rehabilitación.

Precisamente, Lovato subió a Instagram en diciembre del 2019 un cuadrado en negro con el mismo texto, "la próxima vez que sepan sobre mí estaré cantando", dejando caer que negociaba su actuación.

En julio de 2018, la cantante ingresó de urgencia por una sobredosis supuestamente de fentanilo -un opiáceo- que llevó a que pasara un tiempo de rehabilitación en un centro de California.



El 2019 fue nominada a los Grammy con Christina Aguilera por su colaboración pop en Fall In Line.



La 62 edición de los Grammy contará, por segundo año consecutivo, con la cantante Alicia Keys como maestra de ceremonias.



La lista de nominados para los Grammy la lidera Lizzo con ocho candidaturas, seguida de Billie Eilish y Lil Nas X, que tienen seis menciones por cabeza.



Billie Eilish ('When We Fall Asleep, Where Do We Go?'), Lana del Rey ('Norman Fucking Rockwell!'), Ariana Grande ('Thank u, next'), Bon Iver ('I,I'), H.E.R. ("I Used to Know Her"), Lil Nas X ('7'), Lizzo ('Cuz I Love You') y Vampire Weekend ('Father of the Bride') son los nominados en la categoría de álbum del año.

Por su parte, Hey, Ma de Bon Iver, bad guy de Billie Eilish, 7 rings de Ariana Grande, Hard Place de H.E.R., Talk de Khalid, Old Town Road de Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Truth Hurts de Lizzo y Sunflower de Post Malone & Swae Lee se disputarán el gramófono dorado a la grabación del año.