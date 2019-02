Demanda de poeta surcoreano Ko Un por difamación tras acusaciones de abuso sexual fue desestimada 

LEA TAMBIÉN

Un tribunal de Seúl desestimó una demanda del reputado poeta surcoreano Ko Un contra una poetisa a la que acusaba de difamarlo por acusarle ésta públicamente de abuso y acoso sexual, anunció hoy (15 de febrero del 2019) la corte.

La corte del Distrito Central de Seúl consideró que las acusaciones vertidas por la poetisa Choi Young-mi eran creíbles basándose en su propio testimonio y en el de otros testigos que han declarado ante los jueces, por lo que se desestimó el pago de 1 000 millones de wones (unos USD 886 000) que reclamaba Ko.



Las acusaciones contra Ko, de 85 años y un habitual en las quinielas para el Nobel de Literatura, salieron a la luz en 2018, cuando Choi escribió un poema en el que daba a entender que a Ko le gustaba "tocar a las mujeres jóvenes".



Choi concedió después varias entrevistas a los medios y aseguró que había presenciado abusos de Ko a distintas mujeres y que en una ocasión el poeta le había pedido que le tocara la entrepierna.



El afamado literato rechazó las acusaciones y decidió demandar por difamación a Choi, a otro poeta, Park Jin-seong, y a medios de comunicación.



El tribunal consideró hoy también que los medios tenían razones legítimas para publicar dichas acusaciones teniendo en cuenta el estatus de figura pública de Ko.



Por otro lado, la corte condenó al otro poeta, Park Jin-seong, a compensar a Ko con 10 millones de wones (unos USD 8 850) al considerar que algunas de las acusaciones que había publicado en Internet contra él no eran veraces.



En pleno auge del movimiento Me too en Corea del Sur, el propio Park admitió a su vez el año pasado haber acosado y abusado a mujeres y pidió perdón a las víctimas.



Las acusaciones contra Park y Ko han afectado considerablemente a sus carreras desde entonces.

En el caso de Ko, el mundo institucional y editorial le ha retirado prácticamente todo apoyo, hasta el punto de que sus trabajos han sido retirados de libros de texto escolares y sus últimas obras permanecen inéditas.