Doble de Mila Jovovich en 'Resident Evil' demandó a los productores tras perder un brazo en la filmación

En el 2015, cuando se rodó la película 'Resident Evil: The Final Chapter', Olivia Jackson, quien era la doble de riesgo de la actriz Mila Jovovich en el filme, sufrió un trágico accidente. Mientras grababa una escena sobre una motocicleta, Jackson se estrelló y, como consecuencia, perdió su brazo.

Este 12 de septiembre del 2019, el medio estadounidense especializado en el mundo del espectáculo The Hollywood Reporter, dio a conocer que Jackson presentó una demanda contra los productores del filme, a quienes culpa del accidente. Según sus palabras, ellos, "antepusieron las consideraciones financieras sobre la seguridad".



La demanda dice que Jackson fue contratada para grabar una escena de pelea, pero en el último minuto se le pidió que realice "una escena en motocicleta peligrosa y técnicamente compleja en un clima adverso". De acuerdo con The Hollywood Reporter, la mujer debía acelerar sobre el vehículo hacia la cámara que, se suponía, debía ser levantada por una grúa antes de que ella la alcanzara.

Pero esto no ocurrió. Según Jackson, el operador de la grúa no hizo la maniobra a tiempo, por lo que ella colisionó contra la cámara que la grababa. El aparato cortó "el hueso de su antebrazo y arrancó la carne de su mejilla, dejando sus dientes expuestos, además de "otras lesiones "catastróficas".



Como consecuencia, indica la denuncia, el brazo izquierdo de la mujer tuvo que ser amputado y fue puesto en coma inducido médicamente.



La mujer demanda a la producción del filme porque asegura que la engañaron y le hicieron creer que el seguro de rodaje cubriría cualquier herida que sufriera durante la filmación, pero finalmente pagó solo USD 33 000. "Si estos hechos hubieran sido conocidos por la demandante, ella nunca hubiera accedido a actuar en 'The Final Chapter' o, adicionalmente, hubiera contratado otro seguro", dice la demanda que asegura que la mujer ya tenía asegurado un papel como actriz en 'Wonder Woman' y no necesitaba el trabajo.

En la demanda, la mujer recuerda que un miembro del equipo de producción llamado Ricardo Cornelius murió durante la grabación de 'The Final Chapter', una película que recaudó más de USD 300 millones.

Jackson presentó la demanda contra Bolt Pictures, Tannhauser, Gate, Jeremy Bolt y Paul Anderson, quien también dirigió el filme por incumplimiento de contrato y tergiversación. El monto de reparación que busca no ha trascendido.