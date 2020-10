Defensoría del Pueblo exhorta a devolver el 100% del valor de conciertos cancelados por la pandemia

LEA TAMBIÉN

La pandemia de covid-19 provocó que decenas de eventos programados para el segundo trimestre de 2020 se cancelen o se reprogramen para el 2021.

En el caso de los conciertos cancelados, la Defensoría del Pueblo exhorta a los empresarios la devolución del 100% del valor de los boletos o que las partes lleguen a un acuerdo. Así lo informa Santiago Velásquez, especialista de usuarios y consumidores y servidor de la Delegación de Pichincha de la Defensoría del Pueblo.



CK Concerts estaba a cargo de la presentación de, entre otros, Tokio Hotel, el 13 de marzo; LP, el 22 de marzo; de Barón Rojo, el 2 de mayo; y de Epica, el 5 de septiembre



“La única banda que nos ha confirmado el cambio de fecha ha sido Epica, para el 18 de diciembre del 2021”, informó Karly Sánchez, la comunicadora de la empresa. La organización está a la espera de que los otros artistas confirmen la reprogramación.



Top Shows tenía bajo su cargo la realización del concierto de Raphael, el 14 de marzo, y de Compadres Tour, en Cuenca y Guayaquil a finales de mayo.



El cantante español ya confirmó la nueva fecha, para el 20 de mayo de 2021, de acuerdo con Gisella Heredia, comunicadora de Top Shows. Sin embargo, Compadres, un show de Andrés Cepeda y Fonseca, aún no tiene nueva cita confirmada.



Los fans de Scorpions y Guns N’ Roses, a la espera



Los fanáticos de Scorpions y Guns N’ Roses están a la espera de que las empresas organizadoras les devuelvan el valor de los boletos.



El concierto de Scorpions estaba programado para octubre de 2019, sin embargo, debido a las protestas nacionales, el espectáculo fue cancelado y no pudo ser reprogramado.



La promotora del evento, CK Concerts, dio dos alternativas al público: la devolución parcial o el canje. La primera alternativa consistía en la devolución del 50% del valor del ticket, con motivo de que las protestas fueron un evento de fuerza mayor.



La otra vía era el cambio por boletos de otros eventos organizados por la empresa. En este caso, la pandemia por el covid-19 provocó que nuevamente los usuarios se vean afectados.



“La pandemia nos ha afectado a todos, pero ya se ha esperado bastante tiempo” para dar soluciones, indica Velásquez. El representante de la Defensoría del Pueblo espera llegar pronto a obtener propuestas de parte de la empresa de eventos.



La presentación de Guns N’ Roses estaba programada para el 21 de marzo. Debido a la emergencia sanitaria, el concierto fue aplazado al 21 de noviembre de 2020. No obstante, esta cita tampoco podrá cumplirse por las restricciones que todavía rigen para contener la pandemia.



El 4 de septiembre, la banda informó a través de sus redes sociales que el tour por Sudamérica fue cancelado. También aclararon que no se reprogramará, por lo que los promotores locales serían los encargados de emitir planes detallados para la devolución de tickets.



La empresa peruana One Entertainment estaba a cargo de la organización de este evento. También, a través de redes sociales, la promotora informó que “a la brevedad posible” darán a conocer el procedimiento de las devoluciones. Sin embargo, aún no se han hecho pronunciamientos al respecto.



Este Diario solicitó información a la empresa, pero hasta el cierre de esta nota no ha recibido una respuesta oficial.



“La idea es que se devuelva el 100% a corto o a mediano plazo. Eso es lo que estamos exhortando”, dice Velásquez también sobre este evento.