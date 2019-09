Los defensores de Woody Allen alzan la voz ante los ataques feministas

LEA TAMBIÉN

Desde Scarlett Johansson a Pierce Brosnan, pasando por Catherine Deneuve, personalidades del cine han decidido alzar la voz ante los ataques feministas contra Woody Allen, acusado de abusos sexuales, lo que ha impedido el estreno de su última película en Estados Unidos.

“Woody Allen está en el Panteón de los directores. Su trabajo tiene sentido”, declaró el actor Pierce Brosnan, que ha interpretado al agente James Bond en cuatro ocasiones, durante el Festival de Deauville, en el oeste de Francia, donde se proyectó el viernes 6 de septiembre del 2019 la última película de Allen, 'Día de lluvia en Nueva York'.



Programado fuera de competición, el filme, protagonizado por Timothée Chalamet, Elle Fanning y Selena Gomez, narra la historia de una pareja de estudiantes que decide pasar un fin de semana romántico en esa ciudad.



La productora Amazon Studios anuló el estreno de la película en Estados Unidos después de que Dylan Farrow, hija adoptiva de Allen, en plena tormenta del #MeToo, volviera a acusar al cineasta de haber abusado de ella cuando tenía siete años.



Brosnan, que fue homenajeado en el certamen francés, defendió sin embargo el movimiento #Metoo, que ha supuesto “un giro positivo en la vida de las mujeres”. “Espero que haya más respeto entre los sexos ahora”, añadió el intérprete, de 66 años.



Aunque gran parte de Hollywood se ha distanciado de Allen desde que el movimiento #MeToo ganó ímpetu, varias personalidades del mundo del cine, como Brosnan, han salido en su defensa.



“Veo a Woody cuando puedo, y he tenido muchas conversaciones con él (Woody Allen) sobre esto”, dijo Johansson en referencia a las acusaciones, declaró la actriz Scarlett Johansson, en una entrevista publicada el miércoles 4 de septiembre en la revista Hollywood Reporter.



“Amo a Woody”, dijo la intérprete, que ha trabajado en varias ocasiones con el director. “Le creo, y trabajaría con él en cualquier momento”.



El director, de 83 años y ganador de varios Óscar, reaccionó en la prensa francesa considerando que quienes lo atacan “cometen un error”.



“Siempre he hecho lo que #Metoo querría obtener hoy en día”, declaró en una entrevista en France 24 difundida el viernes.



'Los mismos salarios'



“He trabajado con cientos de actrices. Jamás una sola de ellas se quejó de mí. He contratado a mujeres en los cargos más elevados. En todos los puestos, les pagamos los mismos salarios que a los hombres ” , aseguró Allen, que rechaza categóricamente las acusaciones de su hija adoptiva, apoyada por su madre adoptiva Mia Farrow y su hermano Ronan. Las acciones judiciales fueron abandonadas tras dos investigaciones de varios meses.



La actriz francesa Catherine Deneuve, que preside el jurado del Festival de Deauville, también alzó su voz en defensa del cineasta neoyorquino.



“Hay que diferenciar al cineasta de la persona”, dijo, en una entrevista en la AFP en agosto respecto a la proyección de la película de Allen.



“Las feministas llevan puestas anteojeras”, afirmó la estrella francesa, quien aseguró que “por supuesto” aceptaría rodar con él si le presentaba un proyecto que le convenía.



Unos días antes, la fundadora del grupo de presión Women and Hollywood, Melissa Silverstein, lamentó en un tuit la proyección en Francia de 'Día de lluvia en Nueva York' y calificó a Allen de “agresor”.



Varias celebridades, como Colin Firth, Greta Gerwig y Michael Caine, ya dijeron que no volverían a trabajar con él.



Incluso Timothée Chalamet, uno de los protagonistas de su último filme, prometió que donaría su sueldo a asociaciones caritativas que defienda a las mujeres y a la comunidad LGTB.



'Día de lluvia en Nueva York' ya se estrenó en Polonia y lo hará próximamente en otros treinta países, la mayoría europeos, pero también en Turquía, China, Israel y Argentina, según su distribuidor en Francia.