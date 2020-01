Defensa de Weinstein solicita a juez que se recuse del caso por parcialidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La defensa del productor de Hollywood Harvey Weinstein solicitó al juez James Burke que "se recuse a sí mismo" del proceso por considerar que su "imparcialidad puede ser puesta en cuestión" tras las declaraciones pronunciadas el martes 7 de enero del 2020 contra el acusado por hacer uso de su teléfono celular en la sala.

"Es esta realmente la manera en la que quiere terminar en la cárcel el resto de sus días, enviando un mensaje de texto en violación de una orden?", preguntó claramente malhumorado Burke a Weinstein, después de que este hubiera utilizado su teléfono.



Para la defensa, "estos comentarios reflejan el ánimo de la corte hacia el acusado y han creado una situación en la que la imparcialidad del tribunal puede ser razonablemente puesta en cuestión".



Además, fundamentan su solicitud argumentando que el juez no está garantizando la protección adecuada a Weinstein para tener un juicio justo e imparcial.



Este mismo miércoles, el equipo defensor solicitó sin éxito al juez Burke que vetara la presencia en la sala de la mediática abogada Gloria Allred para garantizar "el derecho de Weinstein a un juicio justo".



Antes de que se retomara el proceso de selección del jurado, que comenzó el martes, el abogado Demon Cheronis alegó que la letrada es también defensora de una de las mujeres que ha denunciado al productor, Mimi Haleyi, y de la única testigo identificada, Annabella Sciorra, y de una segunda testigo.



Allred es conocida por sus intervenciones en los medios en defensa de los derechos de las mujeres y en numerosos casos de acusaciones de abusos sexuales contra famosos y poderosos, como el actor Bill Cosby, el financiero Jeffrey Epstein y, ahora, el productor de Hollywood.



Una de las estrategias de Allred en casos como el actual es facilitar las confesiones en público de supuestas víctimas para animar a otras supervivientes de acoso a dar un paso adelante y denunciar los abusos cometidos contra ellas.



En un mensaje por escrito, Allred mostró su satisfacción por la decisión del juez e indicó: "Parece que la defensa de Harvey Weinstein quiere interferir sobre mi habilidad de representar a mis tres clientes que serán testigos en este proceso".



Además, aseguró que en caso de ser llamada como testigo "protegerá los derechos de sus clientes a comunicarse" con ella de manera confidencial e insistió en que no puede ser preguntada durante el proceso por cuestiones que puedan romper el derecho a la confidencialidad de sus clientes.



La defensa de Weinstein ha mostrado su preocupación en numerosas ocasiones sobre la mediatización del proceso y ha insistido en que su gran difusión nacional e internacional perjudica a su cliente.



El pasado lunes, denunciando la cobertura mediática del proceso, la abogada de Weinstein Donna Rotunno aseguró a la prensa que no quiere nada más que un "juicio justo" y llegó a afirmar que "parece que (Weinstein) ya ha sido condenado".



La defensa ha intentado trasladar el juicio a alguna población del estado de Nueva York, lejos de la atención de los medios en Manhattan, y posteriormente que los miembros del tribunal permanezcan aislado durante las entre seis y ocho semanas que se cree durará el proceso.



Weinstein volvió a llegar al tribunal este miércoles a las 09:00 hora local en un vehículo todo terreno y ayudado con un andador.



En el recorrido entre la acera y la entrada de los juzgados tuvo un pequeño tropezón subiendo las escaleras antes de encarar los últimos metros hasta la puerta.



Una vez en la sala, como ha hecho estos dos días, se quedó en silencio, solo, sentado en el banquillo reservado a los abogados hasta la entrada del juez, momento en el que se unió a su equipo de defensa.



Ahí, mantuvo la mirada clavada en las baldosas de la sala del tribunal, sin ninguna expresión, mientras frotaba las palmas de las manos como si quisiera encender un fuego para calentar la gélida mañana neoyorquina y su pierna izquierda le temblaba leve y nerviosamente.

La selección del jurado, que arrancó el martes, se prevé que dure hasta el próximo 22 de enero, cuando tendrán que arrancar los argumentos orales de la defensa y la Fiscalía y comenzarán los testimonios de los testigos, entre los que estará el de Gloria Allred.