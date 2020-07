Defensa de tabloide arremete contra Johnny Depp en juicio que toca su fin en Londres

LEA TAMBIÉN

Los abogados del tabloide británico The Sun describieron el lunes 27 de julio de 2020 a Johnny Depp como un “adicto desesperado” incapaz de “contener su ira”, durate su alegato en el proceso que el actor inició contra el rotativo acusándolo de difamación.

El equipo legal de The Sun declaró que Depp era abusivo y violento con su exmujer Amber Heard, de 34 años, en el penúltimo día tras más de tres semanas de juicio ante la Ata Corte de Londres.



La abogada Sasha Wass dijo que Depp a menudo estaba “tan gravemente afectado por el consumo de drogas” que quizás no había sido consciente del alcance de su “violencia y comportamiento aterrador”.



Argumentó que el tribunal había escuchado una “gran cantidad de evidencias” para apoyar las acusaciones de Heard, incluido mensajes de texto y correos electrónicos.



“Esto dibuja la imagen de un adicto desesperado que perdió repetidamente su autocontrol y toda habilidad para contener su ira”, agregó.



El actor de 'Piratas del Caribe' demandó a News Group Newspapers (NGN), editor del tabloide, así como al autor del artículo de 2018 que lo calificó de “maltratador de mujeres”.



Depp, de 57 años, negó las 14 acusaciones de violencia contra él, y describió a Heard como calculadora y deshonesta durante el proceso ante el Tribunal Superior.



La estrella hollywoodiense respondió a las acusaciones alegando que Heard le atacaba a menudo y que solo actuó en defensa propia.



La pareja se conoció en el rodaje de la película 'The Rum Diary' en 2011 y contrajo matrimonio en 2015, antes de divorciarse dos años después.

El juicio termina el martes 28 de julio de 2020, con el alegato final de los abogados del actor. La sentencia se conocerá en una fecha posterior.