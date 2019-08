Defensa de R. Kelly se aferra a que supuestas víctimas de abusos son 'grupis'

LEA TAMBIÉN

La defensa del cantante estadounidense R. Kelly protagonizó este viernes 2 de agosto del 2019 un debate bronco con la acusación al llamar grupis a las supuestas víctimas de acoso sexual que denunciaron al intérprete, en una intervención ante los medios después de la visita oral en la que Kelly se declaró no culpable.

La letrada Gloria Allred, que representa a tres de las trece denunciantes, censuró ante los medios de información -reunidos frente a los juzgados del distrito este- una carta presentada ante el tribunal federal de Brooklyn (Nueva York) por la que algunas de las demandantes son definidas como "grupis" del intérprete de 52 años.



"Esto es impreciso y dañino para las víctimas. No son grupis: son víctimas de violación que buscan justicia. Algunas fueron víctimas de acoso sexual por el señor Kelly cuando eran niñas. Otras son víctimas de pornografía infantil. Otras son víctimas de tráfico sexual", detalló la abogada ante los medios.



Allred insistió en que Kelly "se aprovechó" de ser famoso para "abusar de menores", de las cuales se había ganado previamente la confianza. Tras terminar su intervención, el abogado que firmó la carta, Douglas Anton, respondió a los mismos medios que "etiquetar a la gente por lo que pueden ser" es una tarea de la Fiscalía, pero que eso no impide a la defensa "mirar al mismo conjunto de hechos y usar otra descripción".



Anton señaló: "Cuando llamo a esta gente grupi, prácticamente coincide con la definición: viajan con la banda, esperan a ver la banda, quieren estar con la banda... Es la definición de grupi", a pesar de que ellas puedan estar ahora "insatisfechas" o sentir "remordimiento de grupi".

El abogado Douglas Anton, dijo que el término "grupi" es utilizado para describir a las personas que "viajan con la banda, esperan a ver la banda, quieren estar con la banda...", aunque las víctimas puedan sentir "remordimiento" ahora. Foto: EFE



"Creo que los hechos van a caer por su propio peso y que era gente que voluntariamente buscaba estar alrededor de un grupo", subrayó. Además, el abogado se refirió a que la Fiscalía habla de "empresa criminal", pero que ello no significa que el intérprete estuviera involucrado en la misma, "sino que gente que trabajaba a su alrededor sí, y entonces tenemos que apuntar hacia abajo".



Robert Sylvester Kelly -nombre real del cantante- se presentó esta mañana en una corte federal de Brooklyn, donde se declaró no culpable de cinco cargos de abuso sexual a menores. El juez decidió negarle la salida de la prisión bajo fianza, una decisión idéntica a la tomada por un juez de Chicago (Illinois), donde R. Kelly afronta cargos similares, y donde estuvo retenido hasta el jueves 1 de agosto del 2019 por la tarde, cuando fue trasladado a Nueva York en avión.



Según el texto de la acusación en Nueva York, Kelly era el líder de un grupo de mánagers, guardaespaldas, conductores y asistentes que, a cambio de beneficios personales y financieros, reclutaba a mujeres y niñas para que realizaran "actividades sexuales ilegales" con él.



Estas personas, que "no toleraban la discrepancia" y "aislaban" de su familia a las supuestas víctimas para que fueran "dependientes" de Kelly financieramente, se encargaban de facilitarle las relaciones sin revelar que tenía una enfermedad de transmisión sexual, y producían pornografía infantil.