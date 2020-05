'A quien no le parezca simplemente no los contrate', dice Juan Fernando Velasco sobre serenatas por el Día de la Madre en Ecuador

LEA TAMBIÉN

El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, se refirió este 8 de mayo del 2020 en la red social Twitter a la polémica ocasionada por la autorización de la realización de serenatas por el Día de la Madre en Ecuador. En su mensaje, Velasco aseguró que le duele la "falta de empatía" con el sector cultural, que también se ha visto golpeado por la crisis del covid-19.

"Veo comentarios sobre la posibilidad de que músicos trabajen este fin de semana", dice el mensaje de Velasco sobre la autorización emitida por el COE para serenatas por el Día de la Madre.



Según el ministro, pese a que los artistas deberán cumplir "con todas las restricciones y normas de seguridad", los comentarios muestran una "falta de empatía con este sector que solo busca ganarse un sustento dignamente. A quien no le parezca simplemente no los contrate", escribió al final de su mensaje en la red social.

Veo comentarios sobre la posibilidad de que músicos trabajen este fin de semana con todas las restricciones y normas de seguridad y me duele la falta de empatía con este sector que solo busca ganarse un sustento dignamente. A quien no le parezca simplemente no los contrate — Juan Fernando Velasco (@juanfervelasco) May 8, 2020



El jueves 7 de mayo del 2020, el Ministro aclaró que las serenatas por el Día de la Madre siempre han representado una fuente de ingresos para muchos músicos del país. Para este 2020, por las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria causada por el covid-19, algunos artistas han organizado conciertos y serenatas en línea. Unos eventos son gratuitos y otros son pagados, pero la posibilidad de que los músicos se desplacen a las viviendas para cantar en vivo se abrió el pasado 5 de mayo, cuando el COE nacional emitió la autorización.



El protocolo que deben cumplir los músicos establece que las medidas de distanciamiento social deben ser respetadas, aseguró Velasco. Además únicamente los trabajadores culturales que consten en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) podrán ofrecer los tributos. La realización de serenatas por parte de personas que no cumplan con esta documentación no estará autorizada.



El pasado 5 de mayo del 2020, Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), dijo que el que solo se haya autorizado a trabajar en esos días a artistas que pertenezcan a RUAC es "excluyente y discriminatorio".



"El arte, para expresarse, no necesita estar registrado en parte alguna, peor en un Ministerio, que es una cartera de Estado eminentemente política. Por otra parte, el artista no necesita estar registrado para trabajar pues, de ser así, esto violaría derechos fundamentales del ser humano", añadió Restrepo en el comunicado.



Según el titular de la CCE, "los trabajadores del arte merecen gozar de sus derechos en igualdad de condiciones, sin discriminaciones de ninguna naturaleza, tal como lo determina el mandato constitucional". Por ello se hizo un llamado "para que en estos momentos de dolor y angustia, todos nuestros actos tiendan a fortalecer la unidad nacional y comprender la trágica situación de todos los actores culturales".



Velasco ofreció el jueves 7 de mayo del 2020 una entrevista a Radio Sucesos. En ella aclaró que los contratos para realizar las serenatas son acuerdos entre privados en los que no interviene el Estado.



Además insistió en que solo los artistas registrados en el RUAC podrán obtener salvoconductos para trabajar este sábado 9 y domingo 10 de mayo del 2020. En Ecuador los vehículos particulares no pueden circular durante los fines de semana debido a la emergencia sanitaria.



De acuerdo con Velasco, la petición de que solo los artistas registrados en el RUAC puedan ofrecer las serenatas por el Día de la Madre fue hecha por el COE con el fin de que "haya una restricción, que no salga todo el mundo, sino que simplemente los artistas profesionales sean los que puedan movilizarse. El RUAC es el salvoconducto", aseguró Velasco.



El Ministro añadió que el proceso de registro en el RUAC se puede realizar en la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio y que "toma unos minutos".



Si bien la realización de serenatas está permitida, "no pueden acogerse a esta posibilidad personas que presenten sintomatología, personas que hayan estado en contacto con casos confirmados de covid, ni tampoco personas que pertenezcan a grupos de atención prioritaria, como las personas con discapacidad, tercera edad, embarazadas, etc", dijo Velasco.



El protocolo emitido por el COE nacional para las serenatas, tiene siete puntos que precisan permisos, horarios y más detalles sobre estos tributos.

1. El protocolo estará vigente únicamente los días sábado 9 y domingo 10 de mayo del 2020, entre las 09:00 y las 20:00.



2. Los trabajadores culturales que se acojan a esta modalidad deben ser parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC). Eso significa que no se autorizarán serenatas a personas que no se encuentren autorizadas. Hay restricciones por el coronavirus.



3. Para el traslado deberán portar salvoconductos emitidos por el Gobierno, donde deben precisar: nombre, número de cédula o RUAC; recorrido que detalle el número de paradas cada día; y el contacto de los destinatarios del servicio artístico contratado (nombre, cédula y teléfono).



4. El número máximo de artistas y trabajadores relacionados con el espectáculo por presentación será de ocho personas. Eso significa que se podrá contratar agrupaciones, como por ejemplo mariachis, sin exceder el número de integrantes autorizado. Las serenatas podrán durar máximo 40 minutos.



5. El espectáculo deberá realizarse únicamente en exteriores. Se debe evitar el contacto entre artistas y contratantes (se recomienda el uso medios digitales para pagos y transferencias).



6. No están permitidas las aglomeraciones. Eso significa que las personas que reciban la serenata deberán permanecer en sus casas, al igual que familias (no deben concurrir, pueden conectarse por medios telemáticos).



7. La Policía y las FF.AA. se harán cargo del control. El sábado y domingo está prohibida la circulación de automotores particulares en Ecuador. Asimismo, rige un toque de queda de 14:00 a 05:00. El incumplimiento de estas medidas será motivo de sanción.

El COE informó que la propuesta remitida por el Ministerio de Cultura fue aprobada, con el objetivo de generar una fuente de ingreso económico para los artistas, que han debido suspender sus actividades por la pandemia.