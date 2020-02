Ex Miss Universo entra en la recta final de su lucha contra el cáncer

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Soy guerrera". Así anunció el pasado 4 de febrero del 2019 la puertorriqueña Dayanara Torres , quien fue Miss Universo en el año 1993, que los médicos le habían diagnosticado melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel. Un año después, Peralta, quien también fue esposa del cantante Marc Anthony, se encuentra en la recta final de su lucha contra la enfermedad.

El melanoma, según explica el sitio web de la Clínica Mayo, "se forma en las células (melanocitos) que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel". Las causas del desarrollo de esta enfermedad no están claras, sin embargo, la exposición a la radiación ultravioleta (UV) aumenta el riesgo de contraer este tipo de cáncer.



Para acompañar a Torres en la que, espera, sea su última batalla, sus hermanos José y Ricky volaron hasta Los Ángeles, ciudad donde está recibiendo el tratamiento.



Fue Torres quien compartió en su cuenta de Instagram el video en el que se ve que sus hermanos la sorprendieron con su visita. La publicación la hizo el pasado 25 de febrero del 2020 haciendo énfasis en que sus hermanos viajaron para acompañarla en un día "muy importante para mi".



La ex Miss Universo se sometió a su última sesión de quimioterapia este 26 de febrero del 2020. "Que año tan lleno de emociones, incertidumbres, fatigas, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, subida de peso, nauseas a diario, y hasta todo me sabe a metal... pero un año lleno de aprendizaje... Que lección de experiencia tan fuerte para mi", escribió Torres en Instagram.



Añadió que tanto ella como su familia están suplicando "de rodillas para que en marzo, cuando tenga todos mis exámenes, salga todo negativo" y pidió a sus seguidores, a quienes les agradeció por su cariño, "más que nunca no me suelten".

En otra publicación agradeció a sus amigos y familiares, quienes la acompañaron en los 18 tratamientos a los que se sometió para eliminar a la enfermedad. "Debo decir que cáncer, lo intentaste. Ahora lárgate de mi vida", escribió.

Durante todo este año, Torres ha publicado en sus redes sociales publicaciones para generar conciencia sobre el melanoma y ha compartido con sus seguidores algunas de sus experiencias durante el tratamiento.