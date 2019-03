¿Cómo conquistó Dayanara Peralta al ‘Monstruo’ de Viña del Mar 2019?

LEA TAMBIÉN

La potente voz de Dayanara Peralta mantuvo, esta semana, al Ecuador junto al televisor. La cantante guayaquileña fue una de las finalistas de la competencia internacional de Viña del Mar 2019, donde estuvo entre las favoritas del público, pero fue vencida por Susan Ochoa, la representante de Perú en la misma categoría.

La calificación final en la categoría de competencia internacional fue de 6,8 para Susan Ochoa, mientras que Dayana Peralta obtuvo 6 puntos. Esto colocó a la representante ecuatoriana en el segundo lugar el pasado 28 de febrero del 2019.



Peralta fue a Viña del Mar 2019 con una canción que logró cautivar, sobre todo, al público. Se trata de El Innombrable, un tema que lanzó oficialmente el año pasado y cuyo video oficial cuenta con más de dos millones de reproducciones en YouTube.

La ex reina de belleza publicó ayer, a primera hora de la mañana, una foto en Facebook en la que lucía sonriente. Con la frase “Buen día mi gente linda”, esta fue la oportunidad para conectarse con sus fans, quienes le expresaron su orgullo por tenerla como representante en el Festival de Viña del Mar, certamen que en este 2019 cumplió 60 años como la cita latina más grande de la región.



Previo a la última presentación de Peralta en Viña del Mar, el jueves 28, la cantante ecuatoriana Mirella Cesa promovió las votaciones de la intérprete guayaquileña. Cesa fue la ganadora del año pasado en la categoría que concursaba Peralta. Ella obtuvo el primer lugar por su canción La Corriente, un tema enmarcado en el pop andino gracias a sonidos de instrumentos propios de la región.



“Vamos #Ecuador a dejar nuestra huella con fuerza” fue el mensaje de Cesa para Peralta luego de su primera presentación oficial en el escenario chileno en esta semana.

Dayanara cautivó Viña del Mar 2019 Dayanara Peralta durante su primera presentación el lunes 25 de febrero del 2019, en el Festival Viña del Mar con su tema 'El Innombrable'. Foto: Cuenta de Instagram Dayanara Oficial. Dayanara logra un puntaje de 6,6 en su presentación entrando a la semifinal del Festival Viña del Mar 2019. Foto: API / ELCOMERCIO Peralta alcanzó su segunda clasificación en el Festival con el tema 'El Innombrable' el miércoles 27 de febrero del 2019. Foto: API / ELCOMERCIO La joven cantante de 22 años logra cautivar a 'El Monstruo' con su excelente presentación en la Quinta Vergara. Foto: API / ELCOMERCIO Con el puntaje de 6,4 Dayanara pasa a la gran final y que se disputará hoy jueves 28 de febrero del 2019. Foto: API / ELCOMERCIO ver en pantalla completa

Un festival multitudinario



Julio Iglesias, The Police, Sting, Simply Red o Sheena Easton son algunos de los rostros conocidos que han desfilado por este certamen durante los últimos años, como jurado o artistas invitados, e inevitablemente han hecho que se olvide el propósito original de este festival, que cada edición sigue eligiendo a la mejor canción folclórica e internacional.



A pesar de que esta competición pasa cada vez más desapercibida, la cantante colombiana Shakira fue uno de los descubrimientos del Festival de Viña cuando en 1993, con 16 años y aún desconocida, representó a su país aunque no con mucho éxito, ya que no quedó clasificada.



Desde su tercera edición, el anfiteatro de la Quinta Vergara, que tiene una capacidad de hasta 15 000 personas, sustituyó el jardín en que el público se sentaba para disfrutar de este espectáculo, que llegó a durar 10 días y en el que podían ingresar hasta 25 000 personas.



El escenario de la Quinta Vergara ha supuesto un reto para quienes se suben a él, ya que el público se ha ganado el título de ‘El Monstruo’ por su forma de abuchear a los artistas que no son de su agrado.



El último ataque de ‘El Monstruo’ lo vivió este martes la comediante chilena Jani Dueñas, quien tuvo que acabar de forma abrupta sus chistes relacionados con la maternidad, el feminismo o la sexualidad ante los insistentes silbidos del público.



La sexagésima edición del Festival de Viña del Mar, que concluyó ayer, contó con la presencia de artistas como los Backstreet Boys, Marc Anthony, David Bisbal o Bad Bunny, entre otros, quienes se ganaron el cariño del público.