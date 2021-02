DJ francés David Guetta dice sería justo que los festivales requieran vacunas

Con la industria de la música en vivo suspendida por la pandemia, el célebre DJ francés David Guetta dijo que sería justo que los festivales restrinjan la entrada y la limiten a quienes se vacunaron contra el coronavirus.

Guetta, de 53 años, que dijo que recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, ha instado a los fans a vacunarse pero dice que entiende que es una decisión personal.



"Creo que es absolutamente justo. La gente tiene derecho a no vacunarse pero no puede imponer a otros el riesgo de enfermarla", dijo el martes 2 de febrero de 2021 a Reuters.



También dijo que sería justo que las ciudades y los países lo hicieran también.



Globalmente, ha habido al menos 103,3 millones de casos reportados de covid-19 y 2,2 millones de muertes causadas por la enfermedad hasta el momento.



En la Francia natal de Guetta, uno de los países más golpeados de Europa y del mundo, sus ciudadanos se encuentran entre los más escépticos sobre las vacunas y los sondeos de opinión muestran que menos de la mitad de la población tiene intenciones de vacunarse contra el covid.



Conocido por sus colaboraciones durante casi dos décadas con artistas como Snoop Dogg y Kid Cudi, Guetta dijo esperar que la pandemia termine este año, que ha sido "terrible para nuestra industria" y que el 2022 sea la "mayor fiesta" de la historia.



"La gente se ha sentido frustrada durante mucho tiempo. Cuando pueda volver a reunirse y divertirse juntos, será increíble", afirmó.



Apenas regresen los conciertos y los festivales, Guetta dijo que realizará una gira "sin parar".



"He extrañado mucho mis shows", agregó.



Este sábado, Guetta realizará un concierto por streaming, sin la asistencia de fans, desde el icónico hotel Burj Al Arab en apoyo de UNICEF y la organización benéfica local Dubai Cares como parte de su iniciativa "United at Home".