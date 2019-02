David Bisbal desborda con su rumba en Viña del Mar  y pide la libertad de Venezuela

LEA TAMBIÉN

El cantante andaluz David Bisbal llevó su rumba más latina al Festival de Viña del Mar en una actuación en la que pidió la "unión de los pueblos" y la "libertad" de Venezuela cuando el público le entregó una bandera de este país.

Bisbal, que el año pasado contrajo matrimonio con la modelo y actriz venezolana Rosanna Zanetti, dijo que desea poder llevar al hijo que esperan a una "Venezuela libre".



Durante la noche, el cantante se emocionó en repetidas ocasiones al recordar a su familia de Almería, que "hace mucho" que no ve, debido a la gira que ha realizado por Estados Unidos antes de presentarse en Viña del Mar este martes 26 de febrero del 2019.



Esta nostalgia no le impidió derrochar toda su energía en un intensa actuación en la que condensó los mayores éxitos de su carrera. Con Quién me iba a decir abrió la noche y, en un baile incesante, continuó el concierto con Antes que no.



El cantante de Almería, vestido para la ocasión con un traje blanco, también incluyó en su apretado repertorio sus últimos dos sencillos: Perdón y A partir de hoy, en el que colaboró con el artista colombiano Sebastián Yatra.



Yatra, quien cantó en la jornada inaugural del Festival de Viña, se subió al escenario para acompañar a Bisbal en esta canción que acumula más de 218 millones de reproducciones en YouTube.



Entre intensos movimientos de cadera, que mantuvieron al público siguiendo el ritmo de todas las canciones, el cantante español advirtió que venían "muchos sentimientos".



Al entonar los primeros compases de Dígale, una de sus clásicas baladas, los espectadores de la Quinta Vergara tomaron el control y cantaron ellos mismos la mayor parte de la canción.



El cantante continuó subiendo la intensidad de las emociones con Mi princesa."Me voy a dejar el alma, la piel y la voz", auguró Bisbal cuando los presentadores le entregaron la primera gaviota de plata, uno de los galardones del certamen.



Tampoco perdió ninguna ocasión para declarar su amor por el público chileno y por el Festival de Viña, con el que dijo que se le abrieron "todas las puertas".



Un joven Bisbal, con una carrera que acababa de despegar tras su paso por el programa Operación Triunfo, pisó por primera vez las tablas del escenario de la Quinta Vergara en 2003.

Vieo: YouTube Cuenta: David Bisbal



"Solo sonaba una de mis canciones en la radio, Ave María, y la gente tampoco sabía quién era el muchacho que la cantaba", según reconoció. El cantante andaluz dejó claro que queda poco de aquel debutante que tan solo contaba con un par de canciones en su repertorio.



Pero sin olvidar esos inicios, Bisbal cerró la noche con dos de sus mayores éxitos Buleria y Ave María, en los que exhibió sus pasos de bailes más ensayados, entre ellos, su famosa patada al aire.



En esta tercera jornada, el público chileno se mantuvo de pie en la noche más latina del Festival con el primer concierto de un desatado Marc Anthony y luego un arrollador David Bisbal.



En el cartel de la sexagésima edición del Festival de Viña del Mar destacan los conciertos de los Backstreet Boys, Raphael, Becky G y Bad Bunny, entre otros.