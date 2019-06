Dave Mustaine, de Megadeth, fue diagnosticado con cáncer de garganta

LEA TAMBIÉN

El músico estadounidense Dave Mustaine de la banda Megadeth, confirmó este lunes 17 de junio del 2019 que padece cáncer de garganta. El anuncio lo hizo por medio de la página de Facebook oficial de la agrupación, que suma más de siete millones de seguidores y por sus redes sociales personales.

"He sido diagnosticado con cáncer de garganta", inicia el mensaje del Facebook de Megadeth, que en menos de una hora sumo más de 48 000 reacciones y 7 800 comentarios, "claramente es algo que tiene que ser respetado y enfrentado, pero me he enfrentado a obstáculos antes. Estoy trabajando de cerca con mis doctores y hemos hecho un plan de tratamiento que, ellos sienten, tiene un porcentaje de éxito del 90%", añadió el músico. Mustaine asegura además que ya empezó el tratamiento para combatir la enfermedad.



Como consecuencia del diagnóstico, la "mayoría" de las presentaciones de Megadeth previstas para este 2019 deberán ser canceladas. Sin embargo, el músico asegura que el Megacruise 2019, un evento anunciado en octubre del 2018 cuya realización está prevista entre el 13 y el 18 de octubre del 2019 no se suspenderá.



Mustaine asegura que Megadeth estará "de vuelta en el camino lo más pronto posible", pero "mientras tanto, Kiko, David Dirk y yo estamos en el estudio trabajando en la continuación de 'Dystopia', el álbum que la banda de thrash metal lanzó en enero del 2016.

Para finalizar su mensaje, el músico dice sentirse agradecido "por todo mi equipo- familia, doctores, miembros de la banda, entrenadores y más" y asegura que mantendrá a todos "informados".

En los comentarios, cientos de fanáticos de Megadeth lamentaron el anuncio y enviaron palabras de ánimo a Mustaine. "Todas mis oraciones te incluirán", escribe uno, "has inspirado a millones. Te deseo y rezo por que te recuperes pronto", dice otro.