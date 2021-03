Los datos sugieren que los vacunados no transmiten el virus, dice reconocida investigadora norteamericana

Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, dio a conocer información sobre la efectividad de las vacunas de Pfizer y Moderna en el mundo real.

Algunas de las conclusiones más reveladoras de los CDC sugieren que las personas que reciben ambas dosis de la vacuna contra el covid-19 casi nunca transmiten el virus y no se enferman. “Esto no solo sucede en los ensayos clínicos, sino también en el mundo real”, dijo la también investigadora médica.



Esta información se obtuvo en un estudio realizado por los CDC en el que fueron parte alrededor de 4000 trabajadores de primera línea. 2479 personas recibieron la vacuna hasta marzo del 2021. Los participantes se realizaron autoexámenes semanales de covid-19 entre diciembre del 2020 y marzo del 2021.



Dos semanas después de recibir la primera dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna, la protección de anticuerpos se elevó entre los vacunados. La probabilidad de contraer la enfermedad decayó en 80%.



Asimismo, dos semanas después de la segunda dosis, la protección subió al 90%, a pesar de que el grupo de estudio estaba en constante exposición al virus.



Entre el grupo de personas vacunadas solo se detectaron tres personas infectadas. Mientras tanto, entre las personas no vacunadas se registraron 161 casos de covid-19.



Los CDC encontraron que, en el mundo real, las vacunas de Pfizer y Moderna son efectivas en alrededor del 90% para prevenir la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2. También previene la enfermedad asintomática.



“Estos hallazgos debería ofrecer esperanza a los millones de estadounidenses que están recibiendo las vacunas contra la Covid-19 cada día y a quienes están esperando ser vacunados en las semanas venideras. Las vacunas autorizadas son la herramienta clave que ayudará a poner fin a esta devastadora pandemia”, dijo Walensky.



De todas formas, las personas vacunadas tienen que seguir guardando las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla, el distanciamiento y el lavado frecuente de manos con agua y jabón.



Aunque los resultados son alentadores, más información es necesaria, por lo que los CDC continuarán realizando estudios. Actualmente, los investigadores están reclutando a miles de estudiantes universitarios en EE.UU. para averiguar la probabilidad de la transmisión asintomática entre personas vacunadas.